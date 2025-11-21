Число событий на «Роза Хутор» за год выросло на 15%

В 2025 году на курорте «Роза Хутор» провели более 600 мероприятий — от отраслевых форумов и конференций до фестивалей, тимбилдингов и выставок

MICEExcellence Forum 2025 прошел в Москве и собрал более тысячи специалистов и 200 компаний-экспонентов из 15 стран. Участники обсудили актуальные тенденции в сфере MICE, развитие «умных» технологий под лозунгом «Время интегрировать интеллект» и обменялись практиками.

«Роза Хутор» выступил официальным партнером форума MICEExcellence Forum 2025 — ключевого события индустрии делового и корпоративного туризма. Стенд представил участникам и гостям возможности всесезонного горного курорта и предложения для корпоративных клиентов.

«В течение года на «Роза Хутор» проходит более 600 событий — конференции, тимбилдинги, выставки, конференции, форумы. Их число ежегодно растет на 15%, практически треть становятся традиционными. Мы располагаем крупнейшим в горах Сочи конгресс-центром и концертным залом Роза Холл площадью свыше 10 тыс. кв. метров, современными отелями в шаговой доступности. Природные условия и развитая инфраструктура позволяют курорту проводить события любого уровня, а его команда обеспечивает высокий стандарт организации», — прокомментировали в отделе продаж курорта.

Самыми заметными мероприятиями «Роза Хутор» 2025 года стали фестиваль спорта и музыки «New Star Weekend», собравший более 13 тыс. гостей, форум недвижимости «Движение», объединивший свыше 4 тыс. специалистов, а также чемпионат мира по парикмахерскому искусству «Подиум планеты» с участием 1,2 тыс. мастеров из 44 стран.