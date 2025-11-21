Число событий на «Роза Хутор» за год выросло на 15%

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iebv
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В 2025 году на курорте «Роза Хутор» провели более 600 мероприятий — от отраслевых форумов и конференций до фестивалей, тимбилдингов и выставок

«Роза Хутор» выступил официальным партнером форума MICEExcellence Forum 2025 — ключевого события индустрии делового и корпоративного туризма. Стенд представил участникам и гостям возможности всесезонного горного курорта и предложения для корпоративных клиентов. 

MICEExcellence Forum 2025 прошел в Москве и собрал более тысячи специалистов и 200 компаний-экспонентов из 15 стран. Участники обсудили актуальные тенденции в сфере MICE, развитие «умных» технологий под лозунгом «Время интегрировать интеллект» и обменялись практиками.

«Горнолыжный Оскар» за инновации:

«В течение года на «Роза Хутор» проходит более 600 событий — конференции, тимбилдинги, выставки, конференции, форумы. Их число ежегодно растет на 15%, практически треть становятся традиционными. Мы располагаем крупнейшим в горах Сочи конгресс-центром и концертным залом Роза Холл площадью свыше 10 тыс. кв. метров, современными отелями в шаговой доступности. Природные условия и развитая инфраструктура позволяют курорту проводить события любого уровня, а его команда обеспечивает высокий стандарт организации», — прокомментировали в отделе продаж курорта. 

Самыми заметными мероприятиями «Роза Хутор» 2025 года стали фестиваль спорта и музыки «New Star Weekend», собравший более 13 тыс. гостей, форум недвижимости «Движение», объединивший свыше 4 тыс. специалистов, а также чемпионат мира по парикмахерскому искусству «Подиум планеты» с участием 1,2 тыс. мастеров из 44 стран.

Как писали Юга.ру, в летнем сезоне курорт «Роза Хутор» принял более 1 млн гостей.

Выставки Горнолыжный спорт Курорты и туризм отдых Развлечения Роза Хутор События Сочи Фестивали

Новости

Новый театр кукол Краснодара готовит премьеру сказки «Золотая антилопа». Показываем фото репетиций спектакля
Председатель Союза пассажиров проведет конференцию о транспорте и развитии Краснодара, Сочи и других городов. Зовут всех желающих
В Ростове пройдет техно-вечеринка в формате «лицом к лицу»
«Циничное уничтожение конкурентов». Банки России просят запретить скидки на маркетплейсах
Минцифры назвало использование Max добровольным. Ранее краснодарские студенты жаловались на требование установить приложение
Казаки-маги, проклятый трамвай и черный вигвам. В Краснодаре пройдет экскурсия о мистике и городских легендах

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
18 ноября, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
Вчера, 16:35 Реклама
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
Что нужно сделать?
В ответ властям Краснодарского края
Вчера, 15:49
В ответ властям Краснодарского края
Лайнер Astoria Grande из Сочи не приняли в порту Стамбула

Реклама на сайте