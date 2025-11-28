Авито ввел систему верификации для приютов и зооволонтеров

На «Авито» запустили систему верификации фондов и зооволонтеров. Новая система поможет проверенным пользователям эффективнее пристраивать бездомных животных в новые семьи

Подать заявку на бесплатную верификацию могут некоммерческие организации (НКО) и фонды, частные приюты, зооволонтеры и ветеринарные клиники. Для этого нужно заполнить анкету на сайте «Авито», указать данные приюта или волонтера, приложить необходимые документы, фото‑ и видеоматериалы из приюта, а также ссылки на официальные онлайн‑каналы. Данные и условия содержания животных будут проверять специалисты «Авито» и фонды-партнеры — «Ника», «Верность» и «Собаки, которые любят».

После успешной проверки заявитель получает бейдж «Проверенный приют» или «Проверенный зооволонтер», который действует в течение года. Этот статус не только повышает доверие к объявлениям, но и увеличивает их видимость на платформе. Для будущих хозяев такой бейдж — знак, что приют ответственно заботится о животных.

«Мы рады видеть, что такие крупные платформы, как Авито, принимают меры для обеспечения защиты животных. Верификация открывает новые возможности для зоозащитников и поможет создать более безопасную среду для животных, ищущих дом. Для нас особенно важно, что система включает комплексную оценку условий содержания. Теперь потенциальные владельцы смогут быть уверены, что берут животное из безопасных и комфортных условий. Надеемся, что верификация станет стандартом отрасли и поможет тысячам питомцев обрести дом», — сказала руководитель отдела коммуникаций благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Карина Кононова.

Верифицированные организации и зооволонтеры также получат повышенные лимиты на размещение объявлений о бесплатном пристройстве: до 300 объявлений в месяц в категории «Собаки» и столько же — в категории «Кошки». Кроме того, им станет доступен профессиональный кабинет, где можно прикрепить волонтеров к профилю приюта и совместно управлять объявлениями. Питомцы проверенных приютов и волонтеров будут попадать в тематические подборки, что значительно увеличит охват и ускорит поиск дома для животных.

Чтобы получить статус верифицированного участника, заявитель должен соответствовать нескольким требованиям: На одной территории должно содержаться не менее 10 животных.

Необходимо вести ветеринарный учет, обеспечивать вакцинацию и стерилизацию животных.

В помещении, где живут питомцы, должны быть зона карантина, постоянный доступ к воде, теплое помещение или обогреватели, вентиляция или окна для проветривания, а также оборудование для индивидуального размещения (полка, лежанка, вольер и т.д.).

«8 из 10 животных находят новый дом через Авито. Мы верим, что эта инициатива поможет укрепить доверие между всеми участниками процесса и обеспечит будущим владельцам дополнительную уверенность. Это важный шаг к повышению прозрачности и развитию ответственного отношения к пристройству животных», — отметила руководитель по развитию бизнеса «Животные и товары для животных» Авито Полина Брескина.