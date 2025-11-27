В России интернет может начать замедляться уже в этом году. И дело не в защите от БПЛА

Российский интернет может начать медленнее работать в 2025 году из-за изнашивания оптоволокна

25 ноября «Ведомсоти» со сылкой на директора по продажам инфраструктурной телекомкомпании «Атлас» Павела Колочкина сообщили, что интернет в России может начать замедляться уже в текущем году. Это связано с тем, что в 2025 году большая часть магистральных линий связи страны на направлении «запад — восток» исчерпают свой гарантийный срок. Некоторые из них уже работают на пределе.



Пик строительства этой инфраструктуры пришелся на начало 2000-х годов, а ресурс был заложен на 20-25 лет. По словам эксперта, с 2020 по 2030 годы необходимо заменить более 400 тысяч км оптоволокна. При этом модернизация должна затронуть не только операторов обычной связи, но и ведомственных сетей — железных дорог, энергетики, нефтегазовой отрасли.

Специалисты оценили стоимость прокладки 1 км магистрального оптоволокна в 1 млн рублей. Однако различные препятствия, например, переходы через крупные реки, могут увеличивать стоимость строительства участка в разы. Таким образом, полная замена всех изношенных кабелей может обойтись в сотни млрд рублей.



Независимый аналитик, автор телеграм-канала abloud62 Алексей Бойко рассказал, что в России есть единственный производитель оптоволокна — саранский завод «Оптиковолоконные системы» (ОВС). При этом, как писал ComNews со ссылкой на гендиректора ОВС Андрея Николаева, отечественный производитель не выдерживает конкуренцию с китайцами. С 2021 по 2024 год его доля оптоволокна на российском рынке сократилась с 30% до 25%. А китайские поставщики нарастили долю в стране с 6 до 75%.

По данным «Ведомостей», ситуацию усугубляет высокая загрузка каналов. Трафик от Москвы до Улан-Удэ достиг 60-70%, что считается пределом для комфортной работы. Дальнейший износ физически повлияет на качество связи. Эксперты предупредили и о прогрессирующем «помутнении» стекловолокна, что приводит к затуханию сигнала и падению пропускной способности.



Аналитик Алексей Бойко пояснил изданию, что, когда закончится гарантийный срок обслуживания кабеля, то вся система мгновенно не выйдет из строя. Это, скорее, приведет к учащению локальных повреждений и увеличению затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.



Однако зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с «Абзацем» заявил, что россиянам не грозит замедление интернета из-за изнашивания оптоволокна. Для этого нет технических предпосылок. По его словам, пользователи могут иногда сталкиваться с небольшими сбоями из-за работы систем радиоэлектронной борьбы.