В аэропорту Краснодара из-за временного закрытия на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В краснодарском аэропорту 27 ноября вводили ограничения на полеты

27 ноября в 10:31 пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских судов введены временные ограничения на работу воздушной гавани.

В 10:07 ограничения на полеты сняли. Пять самолетов ушли на запасные аэродромы.

По данным онлайн-табло на 11:00, на вылет задерживаются рейсы в Наманган, Москву, Екатеринбург, Ереван. Время задержек — от одного до двух часов.

На прилет опаздывают рейсы из Намангана, Стамбула, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Уфы, Еревана. Время задержек — от 15 минут до двух часов.

Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме. Утром в авиагавани Сочи вводили ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА.

Как писали Юга.ру, 25 октября аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2026 года. 

Авиация Аэропорты Безопасность Краснодар СВО

