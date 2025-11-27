В аэропорту Краснодара из-за временного закрытия на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов
В краснодарском аэропорту 27 ноября вводили ограничения на полеты
27 ноября в 10:31 пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских судов введены временные ограничения на работу воздушной гавани.
В 10:07 ограничения на полеты сняли. Пять самолетов ушли на запасные аэродромы.
По данным онлайн-табло на 11:00, на вылет задерживаются рейсы в Наманган, Москву, Екатеринбург, Ереван. Время задержек — от одного до двух часов.
На прилет опаздывают рейсы из Намангана, Стамбула, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Уфы, Еревана. Время задержек — от 15 минут до двух часов.
Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме. Утром в авиагавани Сочи вводили ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА.
Как писали Юга.ру, 25 октября аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2026 года.
