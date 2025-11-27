В Сочи звучит сирена об угрозе атаки БПЛА. Аэропорт закрыли, детей эвакуируют из садиков

Мэр призвал не отправлять малышей и подростков на занятия в сады и школы, если они еще находятся дома. Если дети уже подходят к учебным заведениям, то безопаснее зайти в них.

27 ноября в 08:09 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил , что на территории курорта объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей попросили укрыться в помещениях без окон.

«Опасно находиться и без атаки»:

Телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео, на котором видно, как детей эвакуируют из садиков. Малыши спускаются в укрытие.

В Росавиации заявили, что в аэропорту Сочи в целях безопасности ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиров эвакуировали на нижний этаж.

Сочинцы сообщают о проблемах с доступом к мобильному интернету.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в ночь с 26 на 27 ноября над территорией региона средства ПВО уничтоили шесть беспилоотников, еще один сбили над акваторией Черного моря.