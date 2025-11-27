В Сочи звучит сирена об угрозе атаки БПЛА. Аэропорт закрыли, детей эвакуируют из садиков
Утром 27 ноября Сочи подвергся атаке беспилотников
27 ноября в 08:09 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории курорта объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей попросили укрыться в помещениях без окон.
Мэр призвал не отправлять малышей и подростков на занятия в сады и школы, если они еще находятся дома. Если дети уже подходят к учебным заведениям, то безопаснее зайти в них.
«Опасно находиться и без атаки»:
Телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео, на котором видно, как детей эвакуируют из садиков. Малыши спускаются в укрытие.
В Росавиации заявили, что в аэропорту Сочи в целях безопасности ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиров эвакуировали на нижний этаж.
Сочинцы сообщают о проблемах с доступом к мобильному интернету.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в ночь с 26 на 27 ноября над территорией региона средства ПВО уничтоили шесть беспилоотников, еще один сбили над акваторией Черного моря.
Как писали Юга.ру, 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА.
Все материалы по теме: