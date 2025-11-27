В Сочи звучит сирена об угрозе атаки БПЛА. Аэропорт закрыли, детей эвакуируют из садиков

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

Утром 27 ноября Сочи подвергся атаке беспилотников

27 ноября в 08:09 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории курорта объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей попросили укрыться в помещениях без окон.

Мэр призвал не отправлять малышей и подростков на занятия в сады и школы, если они еще находятся дома. Если дети уже подходят к учебным заведениям, то безопаснее зайти в них.

«Опасно находиться и без атаки»:

Телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео, на котором видно, как детей эвакуируют из садиков. Малыши спускаются в укрытие.

В Росавиации заявили, что в аэропорту Сочи в целях безопасности ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиров эвакуировали на нижний этаж.

Сочинцы сообщают о проблемах с доступом к мобильному интернету.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в ночь с 26 на 27 ноября над территорией региона средства ПВО уничтоили шесть беспилоотников, еще один сбили над акваторией Черного моря.

Как писали Юга.ру, 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. 

Безопасность Дети СВО Сочи

Все материалы по теме:

Новости

Порты Ростова-на-Дону и Таганрога потратят 5,6 млн рублей на случай разлива нефти
В Сочи продали самый дорогой новогодний тур за 2,3 млн рублей
Суд признал виновными в теракте на Крымском мосту восемь человек. Все получили пожизненные сроки
В Краснодаре появился клуб бердвотчинга. Как принять участие в наблюдениях за птицами?
В аэропорту Краснодара из-за временного закрытия на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов
Беспилотные поезда могут запустить между Сочи и Красной Поляной. Что известно о проекте?

Лента новостей

Интернет по фейсконтролю
Сегодня, 11:44
Интернет по фейсконтролю
Кого пустили в «белые списки», как они работают и почему до сих пор сбоят
В Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги
Вчера, 17:12
В Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги
Когда и на сколько?
Пупупу, ред-флаг, сигма, проявленность, зумер
Вчера, 17:18
Пупупу, ред-флаг, сигма, проявленность, зумер
Эксперты выбирают слова года в России

Реклама на сайте