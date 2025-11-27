Старые дома, мозаика и стрит-арт. Краснодарский архитектор проведет экскурсию по району Горгаз

Краснодарцев 29 ноября приглашают на архитектурную экскурсию в районе улиц Захарова, Речной и Индустриальной. Как принять участие? (16+)

Телеграм-канал «Места Краснодара» анонсировал на 29 ноября экскурсию по району Горгаз, которую проведут архитектор и автор проекта Arkhe.tip Руслан Деды и создательница комьюнити «Архипелаг» Лиза Черкасова.

«Расскажем о ключевых особенностях устройства района, возможных сценариях развития, градостроительном потенциале территории. Обсудим, какие процессы могут сделать район более открытым и удобным, сохранив при этом живую структуру и повседневный ритм», — рассказали организаторы.

Для каждого участника подготовили стикерпаки с главными символами района. Их выдадут в начале экскурсии.