Старые дома, мозаика и стрит-арт. Краснодарский архитектор проведет экскурсию по району Горгаз

Краснодарцев 29 ноября приглашают на архитектурную экскурсию в районе улиц Захарова, Речной и Индустриальной. Как принять участие? (16+)

Телеграм-канал «Места Краснодара» анонсировал на 29 ноября экскурсию по району Горгаз, которую проведут архитектор и автор проекта Arkhe.tip Руслан Деды и создательница комьюнити «Архипелаг» Лиза Черкасова. 

«Расскажем о ключевых особенностях устройства района, возможных сценариях развития, градостроительном потенциале территории. Обсудим, какие процессы могут сделать район более открытым и удобным, сохранив при этом живую структуру и повседневный ритм», — рассказали организаторы.

Для каждого участника подготовили стикерпаки с главными символами района. Их выдадут в начале экскурсии.

Общепиты — музеи архитектуры:

Согласно «Яндекс.Картам», район Горгаз начинается за Горпарком и включает такие улицы, как Речная, Индустриальная, Заводская, Песчаная, Южная, Захарова и другие.

Экскурсия пройдет 29 ноября в 12:00, сбор в 11:45 возле кофейни «Зацепи» в Горпарке (у колеса обозрения). Стоимость — 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре историк проведет открытую дискуссию об архитектурном наследии.

