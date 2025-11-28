Доля ипотечных сделок в России достигла 68% на первичном и 29% на вторичном рынках — «Авито Недвижимость»

При этом количество одобрений от банков на объекты в новостройках в ипотечном сервисе «Авито Недвижимости» увеличилось на 11% за месяц, а количество отправленных заявок — на 7%

Технологическая платформа «Авито Недвижимость» подвела итоги октября 2025 года на ипотечном рынке в России. На первичном рынке доля сделок с использованием кредитного инструмента составила 68% (+3 п.п. к сентябрю и +17 п.п. к январю)*. Такая динамика связана с постепенным снижением ключевой ставки, из-за чего ипотека стала доступнее, а проценты по вкладам ниже. Вероятно, это привело к оттоку средств с депозитов и использованию их в качестве первоначального взноса для покупки жилья. Также росту сделок способствовало анонсирование решения властей ограничить возможности использования Семейной ипотеки с февраля следующего года: родители ребенка до 6 лет смогут покупать только один объект с применением льготной ставки (сейчас это может сделать каждый из супругов и при использовании определенной схемы купить два объекта).

По-прежнему основной драйвер продаж на первичном рынке — льготные субсидируемые госпрограммы (Дальневосточная и Арктическая ипотеки, Семейная ипотека), а в топ-5 регионов по доле сделок с ипотекой по итогам месяца вошли: Тыва (93% сделок),

Кабардино-Балкария (92%),

Адыгея (89%),

Мурманская и Кемеровская области (по 86%). Среди столичных агломераций наибольшая доля сделок с ипотекой на первичном рынке в октябре 2025 года наблюдалась в Московской области (69%, +2 п.п. за месяц), Москве (66%, +2 п.п. за месяц), Ленинградской области (60%, за месяц доля не изменилась) и Санкт-Петербурге (55%, +1 п.п. за месяц).

«Количество расчетов по условиям в ипотечном сервисе «Авито Недвижимости» в октябре продолжает расти, прибавив 7% за месяц как на вторичном рынке, так и в сегменте новостроек. Это произошло несмотря на то, что последнее снижение ставки ЦБ РФ не привело к корректировке ставок предложений по рыночной ипотеке от банков. В то же время количество отправленных в банки заявок по объектам первичного рынка и число одобрений выросли еще сильнее, на 11% за месяц. Активизация, вероятно, связана в том числе с предстоящими изменениями в правилах выдачи Семейной ипотеки: с 1 февраля супруги должны будут обязательно выступать созаемщиками, поэтому смогут взять льготный кредит только на один объект», — отметил Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито.

На вторичном рынке доля сделок с использованием ипотеки по итогам октября 2025 года достигла 29% (+5 п.п. за месяц, +15 п.п. к январю). Регионами-лидерами по доле ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце стали Чукотский АО (53%), Ямало-Ненецкий АО (50%), Ханты-Мансийский АО (44%) и Архангельская область (44%): в них действует Дальневосточная и Арктической ипотеки. Среди столичных агломераций наибольшая доля была отмечена в Московской (30%, +5 п.п. за месяц) и Ленинградской областях (28%, +4 п.п. за месяц). В Санкт-Петербурге с использованием ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце совершили 26% сделок (+4 п.п.), в Москве — 23% (+4 п.п.).

* — По данным Роскадастра.