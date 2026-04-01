Дожди до конца недели: в начале апреля в Краснодаре не обойдется без осадков

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодаре в первые дни апреля

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в Краснодаре до конца недели, 5 апреля, прогнозируют дожди, которые принесут небольшое похолодание.



В четверг, 2 апреля, воздух прогреется до 21 °C. Однако с 3 апреля на смену потеплению придет прохладная погода — в течение недели дневная температура не превысит 15–16 °C.

В понедельник, 6 апреля, прогнозируют солнечную погоду, но после этого в столицу Кубани вновь вернутся дожди.



По данным синоптиков, с 8 по 10 апреля днем столбик термометра не поднимется выше 12 °C.