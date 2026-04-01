Дожди до конца недели: в начале апреля в Краснодаре не обойдется без осадков
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодаре в первые дни апреля
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в Краснодаре до конца недели, 5 апреля, прогнозируют дожди, которые принесут небольшое похолодание.
В четверг, 2 апреля, воздух прогреется до 21 °C. Однако с 3 апреля на смену потеплению придет прохладная погода — в течение недели дневная температура не превысит 15–16 °C.
В понедельник, 6 апреля, прогнозируют солнечную погоду, но после этого в столицу Кубани вновь вернутся дожди.
По данным синоптиков, с 8 по 10 апреля днем столбик термометра не поднимется выше 12 °C.
Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края 2 апреля увидят Розовое полнолуние.
