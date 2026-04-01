«Остановите застройку аллеи ЮМР». Жительница Краснодара провела одиночный пикет с обращением к патриарху
Жители ЮМР, несмотря на запреты митингов и отклоненные подписи, собираются лично рассказать патриарху о своей проблеме
1 апреля телеграм-канал «Краснодар ЮМР» сообщил, что местная жительница провела одиночный пикет против застройки набережной Юбилейного микрорайона храмовым комплексом. Женщина обратилась к главе РПЦ с плакатом «Патриарх, остановите застройку аллеи ЮМР!»
Кроме того, активисты готовятся к личной встрече с епископом во время его предстоящего визита в город. Согласно опубликованной информации, патриарх Кирилл посетит Краснодар 25 апреля. Мероприятие пройдет на базе КубГУ на улице Ставропольской, 149 с 08:00 до 17:00. О чем именно пойдет речь во время визита, официально не сообщается.
Активисты Юбилейного микрорайона рассчитывают напрямую донести до патриарха свою позицию и надеются, что он станет последней инстанцией, способной остановить строительство на единственной благоустроенной набережной района.
«Некоторые мамы Юбилейного озвучивают, что их не остановят ни сотрудники ФСО, ни завезенные казаки, когда потребуется донести мнение большинства жителей напрямую главе РПЦ. Они скажут все, что думают о местных чиновниках, настоятелях, о нарушениях закона и о том, к чему это приведет», — говорится в посте.
Напомним, жители ЮМР выступают против возведения огромного храмового комплекса в месте, где они привыкли гулять, проводить семейные праздники и устанавливать новогоднюю елку. По их словам, в пешей доступности от предполагаемой стройки уже действуют храм и часовня, поэтому необходимости в новом религиозном объекте именно на этом месте они не видят.
Жители собирали тысячи подписей, направляли обращения президенту Владимиру Путину, губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и мэру Краснодара Евгению Наумову, но ответа так и не получили. Городская мэрия десятки раз отказывала в проведении официальных митингов.
14 января глава Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне, против которого выступают жители. Для возведения религиозного объекта 70 соток земли вывели из состава рекреационных территорий.
При этом чиновники отклонили сотни протестных голосов жителей соседних домов, заявив, что те якобы не имеют права участвовать в обсуждениях, поскольку не проживают вплотную к участку.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что решение по строительству храма принято окончательно. По его словам, храм будет посвящен участникам военной операции. В настоящее время мэрия завершает подготовку необходимых документов.
