«Остановите застройку аллеи ЮМР». Жительница Краснодара провела одиночный пикет с обращением к патриарху

Жители ЮМР, несмотря на запреты митингов и отклоненные подписи, собираются лично рассказать патриарху о своей проблеме

1 апреля телеграм-канал «Краснодар ЮМР» сообщил, что местная жительница провела одиночный пикет против застройки набережной Юбилейного микрорайона храмовым комплексом. Женщина обратилась к главе РПЦ с плакатом «Патриарх, остановите застройку аллеи ЮМР!»

Кроме того, активисты готовятся к личной встрече с епископом во время его предстоящего визита в город. Согласно опубликованной информации, патриарх Кирилл посетит Краснодар 25 апреля. Мероприятие пройдет на базе КубГУ на улице Ставропольской, 149 с 08:00 до 17:00. О чем именно пойдет речь во время визита, официально не сообщается.

Активисты Юбилейного микрорайона рассчитывают напрямую донести до патриарха свою позицию и надеются, что он станет последней инстанцией, способной остановить строительство на единственной благоустроенной набережной района.

«Некоторые мамы Юбилейного озвучивают, что их не остановят ни сотрудники ФСО, ни завезенные казаки, когда потребуется донести мнение большинства жителей напрямую главе РПЦ. Они скажут все, что думают о местных чиновниках, настоятелях, о нарушениях закона и о том, к чему это приведет», — говорится в посте.