«Башкирский француз». В Краснодаре покажут живопись российского художника, творившего от Уфы до Парижа

«Проект показывает диалог культур, где восточные сдержанность и глубина сочетаются с южной экспрессией. Выставка открывает иную грань уфимской школы — не концептуальную, а живописную», — рассказали организаторы.

Расих Ахметвалиев — один из самых именитых башкирских художников современности. Произведения мастера находятся в собрании Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, а также во многих других выставочных центрах страны и частных коллекциях по всему миру. Среди обладателей его работ — вице-президент Королевской академии искусств Лондона.

Художника называют «башкирским французом». Это прозвище возникло не только благодаря тому, что Ахметвалиев несколько лет прожил в Париже. Оно отражает глубинные особенности мироощущения мастера, восприятия культуры и художественные вкусы. В творчестве автора ощущается причастность к ценностям Парижской школы.

Выставка будет работать до 3 мая на улице Красной, 15. Стоимость билетов — 300 рублей.