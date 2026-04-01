«Башкирский француз». В Краснодаре покажут живопись российского художника, творившего от Уфы до Парижа

  © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Краснодарским музеем имени Коваленко
В Краснодаре пройдет персональная выставка уфимского художника Расиха Ахметвалиева (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 2 апреля открытие выставки «Восточный ветер». Представлено около 30 живописных работ народного художника Башкортостана Расиха Ахметвалиева.

Посетители увидят силуэты всадников, женские образы, библейские сюжеты и величие природы. 

Диалог цифрового и физического миров:

«Проект показывает диалог культур, где восточные сдержанность и глубина сочетаются с южной экспрессией. Выставка открывает иную грань уфимской школы — не концептуальную, а живописную», — рассказали организаторы.

Расих Ахметвалиев — один из самых именитых башкирских художников современности. Произведения мастера находятся в собрании Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, а также во многих других выставочных центрах страны и частных коллекциях по всему миру. Среди обладателей его работ — вице-президент Королевской академии искусств Лондона.

Художника называют «башкирским французом». Это прозвище возникло не только благодаря тому, что Ахметвалиев несколько лет прожил в Париже. Оно отражает глубинные особенности мироощущения мастера, восприятия культуры и художественные вкусы. В творчестве автора ощущается причастность к ценностям Парижской школы.

Выставка будет работать до 3 мая на улице Красной, 15. Стоимость билетов — 300 рублей.

