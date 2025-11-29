В Ростове-на-Дону откроется персональная фотовыставка Ромы Зверя

Ростовский центр современной культуры «Степь» анонсировал на 1 декабря открытие фотовыставки «Привиделось» лидера группы «Звери» Романа Билыкf. Ранее выставка была показана в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге.

Гости увидят 70 ранее не публиковавшихся фотографий из путешествий музыканта по миру — кадры улиц, пейзажей. На них Роман с помощью искусственного интеллекта добавил загадочного персонажа-призрака.

«Почему привидение? Это такой персонаж, который одновременно и существует, и нет. Может, это мой автопортрет. Ведь себя сложно оставить и даже представить на подобных фотографиях. А здесь немного поэтическая история… Привидение — это некая отметка: я видел ситуацию своими глазами. Но прошу, не ищите глубокого смысла в этих работах. Я скорее хочу, чтобы зритель поиграл со мной в прятки», — описал выставку музыкант.