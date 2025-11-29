В Ростове-на-Дону откроется персональная фотовыставка Ромы Зверя
В ростовском центре современной культуры пройдет фотовыставка «Привиделось» лидера группы «Звери» (12+)
Ростовский центр современной культуры «Степь» анонсировал на 1 декабря открытие фотовыставки «Привиделось» лидера группы «Звери» Романа Билыкf. Ранее выставка была показана в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге.
Гости увидят 70 ранее не публиковавшихся фотографий из путешествий музыканта по миру — кадры улиц, пейзажей. На них Роман с помощью искусственного интеллекта добавил загадочного персонажа-призрака.
«Почему привидение? Это такой персонаж, который одновременно и существует, и нет. Может, это мой автопортрет. Ведь себя сложно оставить и даже представить на подобных фотографиях. А здесь немного поэтическая история… Привидение — это некая отметка: я видел ситуацию своими глазами. Но прошу, не ищите глубокого смысла в этих работах. Я скорее хочу, чтобы зритель поиграл со мной в прятки», — описал выставку музыкант.
Читайте также:
Сотрудники центра «Степь» отметили, что Ростовская область — родина автора (Рома Зверь родился в Таганроге) и этот факт придает проекту особый смысл.
Открытие выставки пройдет 1 декабря в 18:00 в центре «Степь» на улице Береговой, 12, стр. 1. Вход свободный. В дальнейшем выставка будет работать до 30 декабря.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском выставочном зале 25 ноября открылась фотовыставка. Показывают более 150 работ авторов со всей России.