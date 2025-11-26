«Гораздо важнее, чем карьера». В российских вузах появится Школа будущих родителей

С 2026 года студентов российских вузов будут учить уходу за ребенком, организацией семейной жизни и другим навыкам

25 ноября «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и образования сообщили, что в 2026 году в вузах появится Школа будущих родителей. Она будет направлена на «популяризацию семейных ценностей среди студенческой молодежи» и «повышение родительской компетентности».

Курс будет представлен как онлайн, так и офлайн. Он будет развивать у студентов навыки по уходу за ребенком, организацией семейной жизни, ведению бюджета и другие.

Участниками курса станут и те студенты, кто уже создал «ячейку общества» — по данным «Ведомостей», в российских вузах учится около 50 тыс. семей, из них 13 тыс. уже стали родителями.

Также Минобрнауки разработало дополнительные меры поддержки студенческих семей — помощь мамам перевестись на бюджет, предоставление мест в общежитиях, репродуктивная помощь и другие.