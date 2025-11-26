«Гораздо важнее, чем карьера». В российских вузах появится Школа будущих родителей
С 2026 года студентов российских вузов будут учить уходу за ребенком, организацией семейной жизни и другим навыкам
25 ноября «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и образования сообщили, что в 2026 году в вузах появится Школа будущих родителей. Она будет направлена на «популяризацию семейных ценностей среди студенческой молодежи» и «повышение родительской компетентности».
Курс будет представлен как онлайн, так и офлайн. Он будет развивать у студентов навыки по уходу за ребенком, организацией семейной жизни, ведению бюджета и другие.
Участниками курса станут и те студенты, кто уже создал «ячейку общества» — по данным «Ведомостей», в российских вузах учится около 50 тыс. семей, из них 13 тыс. уже стали родителями.
Также Минобрнауки разработало дополнительные меры поддержки студенческих семей — помощь мамам перевестись на бюджет, предоставление мест в общежитиях, репродуктивная помощь и другие.
«Формирование позитивных установок на отцовство и материнство»:
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко рассказал, что «курс для студентов не будет лишним». Он отметил, что многие студенты — единственные дети в семье, не имеющие представления о том, как ухаживать за маленькими детьми.
Доцент кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ Юлия Узкая заявила, что студенты должны понимать, что создание семьи «гораздо важнее, чем карьера или иные устремления».
При этом не уточняется, будет ли курс во всех вузах страны и станет ли он обязательным.
