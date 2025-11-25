Новые автомобили LADA впервые появились на распродаже Авито

Новые автомобили LADA впервые стали участниками большой распродажи на Авито. Покупатели получают дополнительную скидку от производителя, позвонив дилеру прямо с площадки

На Авито стартовала традиционная сезонная распродажа — «Хватамба». В этот раз линейку выгодных предложений впервые пополнили новые автомобили LADA. Покупатели самых востребованных моделей получают от производителя дополнительную выгоду. Чтобы получить скидку, нужно позвонить дилеру из объявления на Авито. Предложение действует на ключевые модели — от доступной LADA Granta до флагманской LADA Aura, а также на коммерческие автомобили.

Размер выгоды зависит от модели. Например, для LADA Vesta с автоматической трансмиссией это скидка 20 тысяч рублей и пакет аксессуаров. Для LADA Aura — скидка 50 тысяч рублей и сигнализация с автозапуском в подарок.

Скидки суммируются с госпрограммами, специальными кредитами, трейд-ин и другими акциями и подарками от дилеров. В числе последних — сигнализация с автозапуском и популярный пакет аксессуаров «ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ», включающий все необходимое для комфортной эксплуатации: от ковров и защиты картера до подкрылок с шумоизоляцией и комплекта автохимии.

Как отмечают в Авито, акцию запустили на фоне роста интереса россиян к отечественным маркам. По данным платформы, по сравнению с первым кварталом 2025 года спрос на новые автомобили Xcite (российский автомобильный бренд, который появился в 2024 году на производственной площадке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге) увеличился на 93,5%, а на LADA — на 12,1%. Серьезный прирост — у Xcite X-Cross 7 (+97%), Xcite X-Cross 8 (+60,1%) и LADA Largus (+37,1%).

Доля российских автомобилей на рынке тоже увеличивается. В сентябре она выросла на 2,4 п.п. и достигла 30,1%, а в первой половине октября показатель стал еще на 2,6 п.п. выше. Средняя цена на отечественные автомобили на Авито сейчас составляет 1 668 900 рублей.

Скидка — главный стимул для покупки. Согласно опросу Авито Авто, на это указали 64% респондентов. Для сравнения, подаренные шины привлекают 47%, а специальные кредитные условия — 30%.

Акция продлится до 31 декабря 2025 года. Она распространяется на популярные модели: LADA Aura, Largus Cross, Niva Legend Bronto, Granta, Vesta и Vesta Cross, а также автомобили ВИС.