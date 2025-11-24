От года до трех лет. Минздрав назначил сроки отработки для выпускников медвузов и ординатуры

В России приняли закон об обязательном целевом обучении бюджетников-медиков. Рассказываем новые подробности

17 ноября на сайте правовой информации опубликовали закон об обязательном целевом обучении выпускников медвузов. Его приняли во втором и третьем чтениях, а после подписал Владимир Путин.



Нововведение предполагает, что студенты, поступившие на бюджет в ординатуру, будут обязаны заключать договор о целевом обучении. Также выпускников медвузов обяжут проходить трехлетнюю отработку в государственных больницах.



Помимо этого, в законопроекте указано, что студентов ординатуры будут отчислять, если они не заключат договор о целевом обучении при наличии таких предложений в течение первого года обучения. Если целевик решит расторгнуть договор или не захочет работать в оговоренном месте, то должен будет возместить потраченные на обучение средства в трехкратном размере. А при нарушении условий целевого договора ординаторов обяжут выплатить штраф в двукратном размере.

24 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на акты Минздрава рассказал подробности закона. По данным СМИ, сроки отработки будут меньше у тех, кто выбрал для обязательного трудоустройства больницы и поликлиники в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в селах, поселках и городах с населением меньше 50 тыс. человек.



При этом максимальные три года работы отработки с врачом-наставником предусмотрены для выпускников специалитета, обучавшихся по направлению «лечебное дело», а также для ординаторов направлений: «неонатология», «терапия», «онкология», «пластическая хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная хирургия».



У других ординаторов отработка будет меньше — от года до двух. Например, у стоматологов — полтора года, а у педиатров — два. Сроки отработки для всех направлений указаны в таблице, опубликованной «Коммерсантом».



Отмечается, что от работы с наставником полностью освободили фармацевтов и специалистов направлений «гигиена питания», «гигиена труда», «организация санэпидслужбы», «авиационная и космическая медицина», «водолазная медицина».

Руководитель проекта о медобразовании Ordinatura.org Владислав Ледовский считает, что появление отдельного списка организаций, где можно будет пройти наставничество, еще ограничит выбор места работы для выпускников, а власти будут выбирать для отработок организации с наибольшим дефицитом кадров. Также автор телеграм-канала «Поясни за мед» Иван Давыдов назвал такую инициативу «принуждением к труду». Помимо этого, он сомневается, что врачей будут брать в наставники по их желанию.



Закон вступает в силу 1 марта 2026 года.