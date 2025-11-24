В «Орленке» и «Смене» школьников научат распознавать фейковые новости и работать с ИИ

Авито расскажет школьникам о безопасном поведении в интернете и о технологиях, которые защищают пользователей

Эксперты Авито проведут серию занятий для подростков во всероссийских детских центрах «Смена» и «Орленок». Программу организовали вместе с «Движением Первых». Она включает тематические уроки, интерактивные викторины и встречи с экспертами. В «Смене» занятия пройдут с 21 по 30 ноября, в «Орленке» — с 29 ноября по 4 декабря.

Программа состоит из двух частей. На занятии «Фактчекинг в цифровом мире» дети узнают, как отличить фейковую новость от настоящей и как проверить профиль в соцсетях. Им объяснят, почему важно проверять продавца и товар перед онлайн-покупкой. Вторая часть, «ИИ вокруг нас», посвящена искусственному интеллекту. На примерах с платформы Авито эксперты покажут, как эта технология помогает защищать миллионы пользователей.

Также подростки разработают собственный проект по цифровой грамотности. Им предстоит придумать, как помочь людям безопасно совершать покупки в интернете, а также подготовить сопутствующие материалы — новости, пресс-релизы или видео. Это поможет им развить навыки работы с информацией.

«Интернет и цифровые платформы стали неотъемлемой частью жизни современных людей, — отмечает старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. — Крайне важно, чтобы подростки не только умели ими пользоваться, но и понимали основы кибербезопасности, могли критически оценивать информацию и видели за работой приложений мощные технологии. Наша программа — это вклад в будущее детей. Мы хотим в увлекательном формате показать, как важно быть осознанным пользователем, и, возможно, вдохновить кого-то из них на карьеру в сфере технологий».

На встречах с детьми эксперты из команды по борьбе с мошенничеством (антифрода) Авито расскажут о своей работе: как взаимодействуют аналитики и IT-специалисты, как машинное обучение помогает против злоумышленников и где сегодня востребованы такие профессии. У ребят будет возможность задать вопросы и узнать, как можно попасть в команду Авито.

Отдельное занятие проведут для вожатых в «Орленке». Молодым педагогам расскажут о сфере антифрода и подскажут, с чего начать карьеру в этой области и какие навыки для этого нужны.