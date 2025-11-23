В Ростовской области создадут реестр мозаичных панно
В Ростовской области появится специальный реестр для сохранения мозаичного искусства
21 ноября общественник Михаил Гончаров рассказал изданию Donday, что в Ростовской области появится реестр «Объектов монументально-декоративно-прикладного искусства советского периода.
«Я и известный краевед Никита Уваров решили создать реестр, куда вошли 350 объектов: включая мозаичные панно, сграффито, чеканка и витражи. Данный реестр никак не дает охранного статуса остановочным комплексам и другим объектам с мозаикой, но потомки смогут увидеть и познакомиться с монументальным искусством через фото», — сообщил Гончаров.
Общественник добавил, что реестр не дает охранного статуса объектам с мозаикой, но в будущем люди смогут увидеть и познакомиться с монуальным искусством через фотографии.
Градозащитники предложили создать реестр после инцидента с остановкой с мозаичным панно. Ее полностью снесли во время ремонта дороги.
Как писали Юга.ру, власти Анапы снесли мозаичную скульптуру времен СССР. Есть версии, что ее создал Церетели.