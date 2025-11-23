В Ростовской области создадут реестр мозаичных панно

«Я и известный краевед Никита Уваров решили создать реестр, куда вошли 350 объектов: включая мозаичные панно, сграффито, чеканка и витражи. Данный реестр никак не дает охранного статуса остановочным комплексам и другим объектам с мозаикой, но потомки смогут увидеть и познакомиться с монументальным искусством через фото», — сообщил Гончаров.

Градозащитники предложили создать реестр после инцидента с остановкой с мозаичным панно. Ее полностью снесли во время ремонта дороги.