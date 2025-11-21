Минцифры назвало использование Max добровольным. Ранее краснодарские студенты жаловались на требование установить приложение

Минцифры заявило, что требования об использовании Max в образовательном процессе «не предусмотрены», а учащийся или его родитель может выбрать другой способ получения информации

21 ноября отделение партии КПРФ Республики Коми на своей странице «ВКонтакте» опубликовало ответ Минцифры на запрос депутата Олега Михайлова о принудительной установке мессенджера Max в образовательных учреждениях и детских садах. 

В министерстве заявили, что «требования об обязательном использовании Max в образовательном процессе не предусмотрены» и являются добровольными. Однако в ведомстве отметили, что организации могут принимать собственные правовые акты, «содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения».

Безумный Max:

В случае, если учащийся или его родитель отказывается от установки мессенджера, он может выбрать другой способ получения информации, а учреждение должно в этом посодействовать. 

«Таким образом, никто не вправе заставить вас установить мессенджер Max и использовать его, т.к. это является полностью добровольным», — отметил Михайлов. 

Как писали Юга.ру, в России все официальные домовые чаты переведут в мессенджер Max.

