Минцифры назвало использование Max добровольным. Ранее краснодарские студенты жаловались на требование установить приложение
Минцифры заявило, что требования об использовании Max в образовательном процессе «не предусмотрены», а учащийся или его родитель может выбрать другой способ получения информации
21 ноября отделение партии КПРФ Республики Коми на своей странице «ВКонтакте» опубликовало ответ Минцифры на запрос депутата Олега Михайлова о принудительной установке мессенджера Max в образовательных учреждениях и детских садах.
В министерстве заявили, что «требования об обязательном использовании Max в образовательном процессе не предусмотрены» и являются добровольными. Однако в ведомстве отметили, что организации могут принимать собственные правовые акты, «содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения».
В случае, если учащийся или его родитель отказывается от установки мессенджера, он может выбрать другой способ получения информации, а учреждение должно в этом посодействовать.
«Таким образом, никто не вправе заставить вас установить мессенджер Max и использовать его, т.к. это является полностью добровольным», — отметил Михайлов.
