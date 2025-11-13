В России все официальные домовые чаты переведут в мессенджер Max

12 ноября пресс-служба Минстроя России сообщила о необходимости создания чат-ботов для многоквартирных домов в мессенджере Max. Соответствующую задачу поставило правительство и президент в рамках развития цифровых технологий в жилищно-коммунальной сфере.

По словам министра ведомства Ирека Файзуллина, до конца текущего года каждый многоквартирный дом должен создать официальный домовой чат в отечественном мессенджере и перенести в него все данные из Telegram и WhatsApp*. За платформой Max закрепят официальный статус для коммуникации по жилищным вопросам.