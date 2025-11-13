В России все официальные домовые чаты переведут в мессенджер Max
Мессенджер Max станет основной платформой для российских домовых чатов
12 ноября пресс-служба Минстроя России сообщила о необходимости создания чат-ботов для многоквартирных домов в мессенджере Max. Соответствующую задачу поставило правительство и президент в рамках развития цифровых технологий в жилищно-коммунальной сфере.
По словам министра ведомства Ирека Файзуллина, до конца текущего года каждый многоквартирный дом должен создать официальный домовой чат в отечественном мессенджере и перенести в него все данные из Telegram и WhatsApp*. За платформой Max закрепят официальный статус для коммуникации по жилищным вопросам.
Безумный Max:
«В качестве собственников таких чатов будут закреплены представители органов регионального государственного жилищного надзора, что позволит обеспечить функционирование официальных чатов независимо от смены управляющей компании. К контролю за организацией работы по созданию регионами домовых чатов и их ведению также предложено подключить сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы РФ», — заявил Файзуллин.
Нововведение затронет около 1 млн многоквартирных домов по всей стране.
Как писали Юга.ру, в России ограничили регистрацию в Telegram и WhatsApp*. Новым пользователям больше не приходят СМС.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.