В краснодарской многоэтажке сорвался лифт с женщиной внутри. Что говорят власти и управляющие службы?

В Краснодаре на Западном обходе сорвался лифт — женщина пролетела четыре этажа. Полиция и прокуратура проводят проверку, а МЦУ удаляет информацию о произошедшем из своих соцсетей

20 ноября телеграм-канал «Краснодар Телетайп» опубликовал кадры с камеры, установленной в лифте дома №78 по улице Даниила Смоляна в ЖК «Южане». 19 ноября кабина сорвалась и пролетела около четырех этажей — в этот момент в ней находилась женщина с собакой. Пассажирка не пострадала.

По данным телеграм-канала Mash, жильцы дома уже неоднократно жаловались на неисправную работу лифта. Полиция Краснодара сообщила, что организована проверка, в ходе которой будут установлены данные инцидента. Разбирательство начала и прокуратура.

Позднее Муниципальное управление Краснодара в своем телеграм-канале, ссылаясь на УК «Зеленый Квартал», заявило, что в лифте произошла поломка — вышел из строя электромагнитный пускатель.

«В результате этого лифтовая кабина поднялась вверх, а противовес опустился вниз и остановился на отбойнике, что вызвало толчок кабины лифта», — добавили в управлении.

Также в МЦУ подчеркнули, что сейчас лифт работает исправно, а пострадавшая женщина претензий не имеет. Однако позднее управление удалило данный пост из своего телеграм-канала.