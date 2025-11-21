В краснодарской многоэтажке сорвался лифт с женщиной внутри. Что говорят власти и управляющие службы?

Краснодарский край

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодар Телетайп»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодар Телетайп»

В Краснодаре на Западном обходе сорвался лифт — женщина пролетела четыре этажа. Полиция и прокуратура проводят проверку, а МЦУ удаляет информацию о произошедшем из своих соцсетей

20 ноября телеграм-канал «Краснодар Телетайп» опубликовал кадры с камеры, установленной в лифте дома №78 по улице Даниила Смоляна в ЖК «Южане». 19 ноября кабина сорвалась и пролетела около четырех этажей — в этот момент в ней находилась женщина с собакой. Пассажирка не пострадала. 

В многоэтажках Краснодара и Новороссийска установили умные лифты:

По данным телеграм-канала Mash, жильцы дома уже неоднократно жаловались на неисправную работу лифта. Полиция Краснодара сообщила, что организована проверка, в ходе которой будут установлены данные инцидента. Разбирательство начала и прокуратура. 

Позднее Муниципальное управление Краснодара в своем телеграм-канале, ссылаясь на УК «Зеленый Квартал», заявило, что в лифте произошла поломка — вышел из строя электромагнитный пускатель. 

«В результате этого лифтовая кабина поднялась вверх, а противовес опустился вниз и остановился на отбойнике, что вызвало толчок кабины лифта», — добавили в управлении. 

Также в МЦУ подчеркнули, что сейчас лифт работает исправно, а пострадавшая женщина претензий не имеет. Однако позднее управление удалило данный пост из своего телеграм-канала.

Как писали Юга.ру, в сентябре стало известно, что в ЮФО треть лифтов требует замены в связи с истекшим сроком службы.

