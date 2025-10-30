В многоэтажках Краснодара и Новороссийска установили умные лифты. Дизайн разработал Артемий Лебедев

В жилых комплексах Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии установили инновационные лифты. Кабины умеют подстраивать цвет, распознавать внешний вид пассажира и транслировать новости

29 октября Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило, что в жилых комплексах Краснодара, Новороссийска, Адыгеи и Карачаево-Черкесии появились умные лифты Серпуховского лифтостроительного завода (СЛЗ). Они разработаны совместно со студией дизайнера Артемия Лебедева. 

Инновационные лифты были презентованы в апреле 2024 года. Помимо основной функции, доставки на этаж, лифт умеет «подстраиваться» под корпоративные цвета организации, куда направляется человек, распознавать внешний вид пассажира и подбирать свет под его одежду. 

В кабине установлено «умное зеркало» для фото, а также мультимедийный экран с трансляцией новостей и информацией о погоде, пробках на дорогах и биржевых котировках. В дальнейшем в лифт встроят интеллектуального голосового помощника, который будет отвечать на вопросы.

Интерьер кабины выполнен из материалов, имитирующих мрамор, камень, металл и дерево. 

По словам заместителя гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Ильи Колунова, этот лифт — «пространство с абсолютно иным уровнем интеллекта, особой атмосферой эстетики и комфорта»

Лифты основаны на технологиях интернет вещей (IoT), а модельная линейка включает кабины с разной грузоподъемностью — 400, 630 и 1000 кг. 

Читайте также:

«Мы сделали все, что хотели сделать: ни в чем себе не отказывали. Жду, когда во всех ЖК нашей необъятной Родины появятся наши лифты из Серпухова. Красота спасет мир, а дизайн ей поможет», — прокомментировал Артемий Лебедев на презентации лифта в 2024 году. 

На данный момент лифты установлены в семи жилых комплексах, наибольшее количество из которых — в Краснодарском крае (27%). Точное местоположение и название домов не уточняются. 

По сообщению заместителя гендиректора по развитию СЛЗ Дмитрия Захарова, распределение количества лифтов по субъектам отражают тренды рынка. Регионы с активным строительством становятся первыми в решении внедрения новых технологий. 

Как писали Юга.ру, в сентябре стало известно, что в ЮФО треть лифтов требует замены в связи с истекшим сроком службы.

