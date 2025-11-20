В Краснодаре начали «зажигать» новогоднюю иллюминацию на Красной. Подсветку пока тестируют

Краснодарский край

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре на улице Красной тестируют подсветку новогодней иллюминации. Показываем видео

Вечером 19 ноября в Краснодаре на улице Красной тестово запустили подсветку новогодних декораций. 

Вечерние огни включили на двух участках — на Александровском бульваре от улицы Гаврилова до Одесской и от Хакурате до Северной. Подсветку пока тестируют, так как некоторые детали не горели, но люди все равно фотографируются возле светящихся объектов.

Впервые в этом году подсветку включили вечером 18 ноября, но на другом участке — от улицы Буденного до Кузнечной. Видео со светящейся аркой выложила администрация города.

Напомним, что новогоднюю иллюминацию планируют доделать к 1 декабря. В этом году власти Краснодара признали, что декорации на улице Красной появились благодаря Сергею Галицкому. Мэр Краснодара Евгений Наумов поблагодарил мецената в радиоэфире.

Точная стоимость иллюминации неизвестна, однако в прошлом году краснодарский инженер-сметчик произвел расчеты и предположил, что общая сумма превысила 228 млн рублей.

Ранее Юга.ру показывали утренние фотографии новогодней иллюминации на Красной, которую мэрия устанавливает при поддержке Сергея Галицкого.

