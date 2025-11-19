В России стали продавать половины елок. Зачем они нужны и дешевле ли обычных?

Их разделяют для экономии места в малогабаритных квартирах или офисах. Устанавливать такие новогодние деревья нужно вплотную к стене или в угол.

Продавцы уверяют, что с фронтального ракурса такие модели выглядят как пышная полноценная ель, и лишь сбоку видно, что это только ее часть.

«Елка, которая займет минимум места в вашем доме. Суть в том,что по факту это половинка, ее можно приставить к стене или в угол, а смотреться будет как полноценная большая. Собирается легко», — говорится в одном из объявлений.

Цены варьируются от 1800 до 5400 рублей.

В одном из магазинов рассказали, что такие елки продаются уже несколько лет. Для производства половинок не распиливают целые деревья. На фабрике сразу проектируют конструкцию, чтобы она смотрелась симметрично и аккуратно.