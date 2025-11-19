В России стали продавать половины елок. Зачем они нужны и дешевле ли обычных?

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото rawpixel.com на ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com на ru.freepik.com

Перед Новым годом появились объявления о продаже елок-половинок. Узнали цены

В соцсетях начали обсуждать предновогодний тренд — искусственные елки-половинки. Юга.ру нашли на популярном сайте объявлений публикации о продаже таких елок.

Их разделяют для экономии места в малогабаритных квартирах или офисах. Устанавливать такие новогодние деревья нужно вплотную к стене или в угол.

Искусственная или «живая»:

Продавцы уверяют, что с фронтального ракурса такие модели выглядят как пышная полноценная ель, и лишь сбоку видно, что это только ее часть.

«Елка, которая займет минимум места в вашем доме. Суть в том,что по факту это половинка, ее можно приставить к стене или в угол, а смотреться будет как полноценная большая. Собирается легко», — говорится в одном из объявлений.

Цены варьируются от 1800 до 5400 рублей.

В одном из магазинов рассказали, что такие елки продаются уже несколько лет. Для производства половинок не распиливают целые деревья. На фабрике сразу проектируют конструкцию, чтобы она смотрелась симметрично и аккуратно.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в центре города монтируют новогоднюю иллюминацию от Сергея Галицкого.

Инфляция Краснодар Новый год Праздники

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Ненависть» 1995 года
В Ростовской области планируют продавать бензин по паспорту
В Краснодаре пройдет благотворительный вечер с хот-догами и лекцией. Средства пойдут на реставрацию старинной кирхи
Блокировки WhatsApp* и Telegram не помогли. Зампред Сбербанка прогнозирует рост телефонного мошенничества
Пострадали два магазина и 17 жилых домов. На Кубани увеличилось число разрушений после ночной атаки БПЛА
В Новороссийске задержали священника, подозреваемого в вербовке жителей в РДК*

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
Вчера, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
«Авторизация через Google — все»
Сегодня, 14:05
«Авторизация через Google — все»
Краснодарцев просят сменить электронную почту на российскую для доступа к госресурсам
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
Сегодня, 09:30 Реклама
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
На «Техносмене-2025» обсудили, как цифровизация меняет индустрию гостеприимства на юге России

Реклама на сайте