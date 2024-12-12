Искусственная или «живая»? Краснодарский экоцентр рассказал, какую елку выбрать на Новый год

Узнали у экоцентра «Чистая среда», как экологично украсить жилье к Новому году

11 декабря в экоцентре «Чистая среда» рассказали Юга.ру о том, какая новогодняя елка — искусственная или «живая» — принесет меньше вреда экологии. Специалисты экоцентра отметили, что лучше купить «живую» елку. Однако при покупке важно запросить документы и убедиться, что ель вырастили на специальной плантации, а не просто срубили в лесу.

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Также важно позаботиться о том, куда сдать елку после праздников. В прошлые годы ели забирала «Краснодарская мусороуборочная компания», жители оставляли деревья на контейнерных площадках. Повторится ли эта практика и в этом году — пока неизвестно. При этом экоцентр «Чистая среда» принимать деревья не будет. «Если у вас уже есть искусственная елка: используйте ее как можно дольше и наслаждайтесь ею много лет. Главное — заботиться о ней: аккуратно собирать и разбирать, а также периодически протирать от пыли», — рассказали в экоцентре.

Издание об экологии «Кедр.медиа»* со ссылкой на проект «Посади дерево» сообщило, что углеродный след искусственной китайской ели, купленной в Москве, составляет около 57 кг СО2-эквивалента. А ели, выращенной и купленной в России, — 2,6 кг



Искусственную елку высотой от 1,5 метров нужно использовать 20–25 лет, чтобы она окупила свой углеродный след.

В экоцентре предложили еще два варианта экологичного Нового года. Один из них — купить небольшую ель в горшке. Такое дерево будет радовать целый год, а не только в праздничные дни. «Если у вас нет искусственной елки, а покупать «живую» не хочется — дайте волю фантазии. Украсьте комнатные растения или создайте елку из подручных материалов. Например, из картона сделайте конус, нанесите на него клей или двусторонний скотч и обмотайте основу нитками или джутовым шнуром. Украсьте получившуюся конструкцию мишурой или игрушками — и вот у вас дома елка, сделанная своими руками», — посоветовали сотрудники экоцентра «Чистая среда». Напомним, в краснодарском экоцентре регулярно проходят экологические мастер-классы, где можно своими руками сделать новогодние открытки и игрушки из использованных вещей. Следить за расписанием можно в телеграм-канале экоцентра.

Как писали Юга.ру, краснодарцам 15 декабря расскажут, как отметить Новый год без вреда для экологии.