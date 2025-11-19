Пострадавший дом, закрытые аэропорты и звуки взрывов. Что известно о ночной атаке БПЛА в Краснодарском крае?

19 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что ночью обломки сбитых БПЛА упали в поселке Ильском Северского района и повредили кровлю, потолок и окна дома. Никто не пострадал. Также ночью глава Туапсинского округа Сергей Бойко предупредил о беспилотной опасности и угрозе безэкипажных катеров . Утром угрозы отменили.

Помимо этого, представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал, что ночью 19 ноября в аэропортах Краснодара и Геленджика вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, это было необходимо для обеспечения безопасности. В 6:08 ограничения сняли.



Пресс-служба Минобороны России сообщила, что за ночь над Черным морем ПВО сбили 16 БПЛА, а над Краснодарском краем — 14 БПЛА.



По данным Kub Mash, ночью жители Кубани слышали около 20 взрывов, 13 из них — в Славянске-на-Кубани, Еще пять раздались в небе над Юбилейным микрорайоном Краснодара.