Пострадавший дом, закрытые аэропорты и звуки взрывов. Что известно о ночной атаке БПЛА в Краснодарском крае?
Ночью Краснодарский край атаковали беспилотники. Жители региона слышали около 20 взрывов
19 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью обломки сбитых БПЛА упали в поселке Ильском Северского района и повредили кровлю, потолок и окна дома. Никто не пострадал.
Также ночью глава Туапсинского округа Сергей Бойко предупредил о беспилотной опасности и угрозе безэкипажных катеров. Утром угрозы отменили.
Помимо этого, представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал, что ночью 19 ноября в аэропортах Краснодара и Геленджика вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, это было необходимо для обеспечения безопасности. В 6:08 ограничения сняли.
Пресс-служба Минобороны России сообщила, что за ночь над Черным морем ПВО сбили 16 БПЛА, а над Краснодарском краем — 14 БПЛА.
По данным Kub Mash, ночью жители Кубани слышали около 20 взрывов, 13 из них — в Славянске-на-Кубани, Еще пять раздались в небе над Юбилейным микрорайоном Краснодара.
Как писали Юга.ру, 14 ноября беспилотники атаковали Новороссийск. В жилых домах выбило стекла, загорелась нефтебаза, несколько человек пострадали.
