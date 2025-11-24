В Краснодаре посмотрят и обсудят криминальную драму «Видео Бенни» 1992 года
В Краснодаре 29 ноября покажут фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке (18+)
Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 29 ноября показ криминальной драмы «Видео Бенни». После просмотра состоится обсуждение ленты с педагогом и режиссером Давидом Джинчарадзе.
Ленту в 1992 году выпустил австрийский постановщик Михаэль Ханеке. Картина получила призы Венского кинофестиваля.
14-летний Бенни обожает смотреть фильмы, причем зачастую с жестокими сценами. Обеспеченные родители потакают его хобби. Позже у него появляется новое увлечение — съемка на любительскую камеру. Когда Бенни остается один дома, он приглашает к себе незнакомую девочку, показывает ей запись забоя свиньи. Встреча неожиданно оборачивается трагедией.
В фильме снялись Арно Фриш, Ангела Винклер, Ульрих Мюэ, Ингрид Штасснер, Штефани Бреме.
Начало 29 ноября в 18:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 700 рублей. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.
