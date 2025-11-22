В Краснодаре состоится показ и обсуждение спортивного аниме «Стометровка»
В кинотеатре «Монитор» состоится кинопоказ аниме Кэндзи Иваисава с исследователем анимации (12+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 26 ноября специальный показ аниме «Стометровка» режиссера Кэндзи Иваисава. Основано на одноименной манге Уото («О движении Земли»).
Картина рассказывает о подростке Тогаси, который считается самым быстрым бегуном в школе. Однажды в его учебное заведение переводится Комия. Он тоже быстро бегает, но ему не хватает техники. Тогаси начинает обучать Комию, у них завязывается дружба. Однако постепенно между подростками начинается соперничество.
Аниме покажут в дубляже от студии AniLibria. После просмотра пройдет обсуждение ленты с исследователем анимации и автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.
Показ состоится 26 ноября в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». Стоимость билета — 750 рублей.
В широкий прокат аниме выйдет 27 ноября.
Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара 27 ноября выходит триллер «Умри, моя любовь» о сложном опыте материнства.