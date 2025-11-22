В Краснодаре состоится показ и обсуждение спортивного аниме «Стометровка»

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 26 ноября специальный показ аниме «Стометровка» режиссера Кэндзи Иваисава. Основано на одноименной манге Уото («О движении Земли»).

Картина рассказывает о подростке Тогаси, который считается самым быстрым бегуном в школе. Однажды в его учебное заведение переводится Комия. Он тоже быстро бегает, но ему не хватает техники. Тогаси начинает обучать Комию, у них завязывается дружба. Однако постепенно между подростками начинается соперничество.