В Краснодаре пройдут бесплатные встречи вязального клуба. На первой научат делать шапку для собаки

Всех желающих научат создавать простые и сложные узоры (6+)

«На каждой встрече клуба вы можете вязать что-то свое попроще, посложнее, для себя, для друзей, для питомца. Первый раз встречаемся с любимыми хвостиками [собаками — прим. Юга.ру] и вяжем шапочку», — рассказали организаторы.

Детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 20 ноября первую встречу вязального клуба. Мероприятие организовано совместно с творческой студией «Песочница».

Мастера научат с нуля создавать простые и сложные узоры, а также предоставят все необходимые материалы и инструменты. Занятия можно посещать с собаками.

Встречи клуба будут проходить по четвергам в 18:00 на улице Коммунаров, 58Г. Предварительная запись обязательна.