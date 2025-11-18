Краснодарцев приглашают бесплатно сыграть в настолку об историческом центре города

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Книжный «Чарли»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Книжный «Чарли»

В Краснодаре состоится виртуальная прогулка по улицам времен Маяковского и Шарданова (10+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 22 ноября проведение авторской настольной игры «Исторические перемещения по городу Краснодару».

Участники будут выбирать маршрут, бросать кубики, делать ход и в интерактивном формате исследовать центр кубанской столицы. В процессе игры каждый игрок тянет карточку, изучает факты, отвечает на вопросы и зарабатывает баллы для своей команды.

«Нужна профилактика насилия над исторической средой»:

Игра состоится 22 ноября в 13:00 на улице Коммунаров, 58. Участие бесплатное при предварительной регистрации.

Напомним, презентация игры-путеводителя состоялась в январе. Ее создателями стали Артем и Ирина Мироновы.

Как писали Юга.ру, в конце октября в Краснодаре начался ремонт Сенного рынка. В пабликах новый дизайн здания уже сравнили со стадионом Галицкого.

Афиша Исторический центр История Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Компания «Магнит» заявила о ребрендинге «Магнит Косметик». Новый магазин уже заработал в Краснодаре
Краснодарцев приглашают бесплатно сыграть в настолку об историческом центре города
Суд обязал «Агрокомплекс» семьи бывшего губернатора Кубани выплатить 5,8 млн рублей за разлив навоза
В Краснодаре 18 ноября сотни домов останутся без электричества. Где не будет света?
Славянские узоры и красные лошадки. Власти Анапы рассказали, как украсят город к Новому году и почему песковики «переедут» с пляжа
Торжество мира, свободы и любви. В Краснодаре пройдет лекция о музыкальном фестивале Woodstock

Лента новостей

Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вчера, 09:45 Реклама
Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вернуть Красную
Вчера, 12:45
Вернуть Красную
Почему главную улицу Краснодара пора снова открыть для пешеходов
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников

Реклама на сайте