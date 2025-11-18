Краснодарцев приглашают бесплатно сыграть в настолку об историческом центре города

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Книжный «Чарли»

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Книжный «Чарли»

В Краснодаре состоится виртуальная прогулка по улицам времен Маяковского и Шарданова (10+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 22 ноября проведение авторской настольной игры «Исторические перемещения по городу Краснодару». Участники будут выбирать маршрут, бросать кубики, делать ход и в интерактивном формате исследовать центр кубанской столицы. В процессе игры каждый игрок тянет карточку, изучает факты, отвечает на вопросы и зарабатывает баллы для своей команды.

«Нужна профилактика насилия над исторической средой»: Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников

Игра состоится 22 ноября в 13:00 на улице Коммунаров, 58. Участие бесплатное при предварительной регистрации. Напомним, презентация игры-путеводителя состоялась в январе. Ее создателями стали Артем и Ирина Мироновы.