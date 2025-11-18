Славянские узоры и красные лошадки. Власти Анапы рассказали, как украсят город к Новому году и почему песковики «переедут» с пляжа

В Анапе утвердили концепцию новогоднего оформления. Песковиков в этом году не будет на пляже

Ключевой площадкой праздника станет Театральная площадь. Ее украсит композиция из шести елей, декорированных авторскими игрушками анапских мастеров и элементами звездного неба. Дополнит ансамбль новая световая инсталляция — фигура лошади с санями.

17 ноября пресс-служба мэрии Анапы сообщила , что курорт утвердил комплексную концепцию новогоднего оформления города. В основу праздничного стиля лягут цвета будущего символа — красной огненной лошади: сочный красный, благородный золотой и чистый белый. Уникальность придадут художественные элементы из богатого наследия славянских орнаментов и росписей.

В связи с действием режима ЧС и введенными ограничениями на береговой линии власти решили не использовать лаундж-зону на центральном пляже. Вместо этого семейство песковиков займет место на территории Парка сказок. По задумке оформителей, персонажи отправятся на прогулку по городу.

В 2024 году песковиков оставили на прежнем месте, несмотря на разлив мазута и очистку пляжей.

Фигуры песковиков — «южных братьев» снеговиков, которые стали символом курорта, устанавливают на пляже Анапы с 2020 года.

Эта же локация объединит новые фотозоны и лучшие световые арт-объекты, сохранившиеся с предыдущих лет. Фасад центра культуры «Родина» украсит трехметровая световая надпись «С Новым годом» в обрамлении фигур лошадей.

План праздничного освещения включает в себя установку протяженных световых «потолков» (около 2 км) в скверах на улицах Соловьяновой и Гоголя, монтаж семиметровой иллюминированной ели в Ореховой роще и декоративное оформление Крещенского парка.