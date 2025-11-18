Суд обязал «Агрокомплекс» семьи бывшего губернатора Кубани выплатить 5,8 млн рублей за разлив навоза
Суд взыскал с «Агрокомплекса» 5,8 млн рублей за загрязнение почв в Краснодарском крае
17 ноября Росприроднадзор сообщил, что суд обязал «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» выплатить 5,8 млн рублей в счет компенсации ущерба, нанесенного почвам в селе Раздольном Краснодарского края. Ведомство подало иск после того, как предприятие отказалось добровольно возмещать причиненный экологии вред.
Поводом для проведения внеплановой проверки послужили публикации в СМИ. В ходе рейда инспекторы Росприроднадзора зафиксировали факт разлива жидкой фракции навоза, который произошел из лагуны, принадлежащей молочному комплексу агрохолдинга.
Специальная экспертиза установила, что содержание загрязняющих веществ в почве многократно превышает установленные нормативы. Общая площадь территории, которой был причинен экологический ущерб, составила больше 1 тыс. кв. метров.
Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме.
Как писали Юга.ру, в начале октября арбитражный суд изъял у «Агрокомплекса» 146 га сельхозземель.