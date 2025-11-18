Суд обязал «Агрокомплекс» семьи бывшего губернатора Кубани выплатить 5,8 млн рублей за разлив навоза

Суд взыскал с «Агрокомплекса» 5,8 млн рублей за загрязнение почв в Краснодарском крае

17 ноября Росприроднадзор сообщил, что суд обязал «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» выплатить 5,8 млн рублей в счет компенсации ущерба, нанесенного почвам в селе Раздольном Краснодарского края. Ведомство подало иск после того, как предприятие отказалось добровольно возмещать причиненный экологии вред.

Поводом для проведения внеплановой проверки послужили публикации в СМИ. В ходе рейда инспекторы Росприроднадзора зафиксировали факт разлива жидкой фракции навоза, который произошел из лагуны, принадлежащей молочному комплексу агрохолдинга.