Вышел сериал о гастрономии и шеф-поварах ресторанов Сочи. Где посмотреть?
В сеть вышел новый сезон сериала «Тонкий вкус» о шеф-поварах и кулинарии Сочи (18+)
15 ноября на сервисе «Кинопоиск» вышел третий сезон документального сериала о кулинарии «Тонкий вкус». В первых двух сезонах приняли участие шеф-повара из Москвы и Санкт-Петербурга, а теперь в центре внимания окажутся кулинары из Сочи.
Главными героями нового сезона стали шеф-повара:
- Андрей Грязев, ресторан «Баран-Рапан»;
- Андрей Кошкодан, ресторан Mamai-Calé;
- Вадим Горбанев, ресторан Co-Co Chalet.
Ресторан из Сочи стал лучшим на юге России:
Каждый из них покажет свою кухню, расскажет о творческом пути и создании блюд, а также поделится секретами кулинарного мастерства. Зрители услышат рассказ о «новой сочинской кухне» и том, что такое «кавказский акцент» в гастрономии, и узнают, как природа Сочи повлияла на индивидуальность поваров.
Также в проекте приняли участие владелец ресторана «Баран-Рапан» Владислав Карпухин, концепт-шеф и соосновательница Mamai-Calé Максим и Елена Микшис, су-шеф Mamai-Calé Михаил Ксенофонтов, ресторатор и сооснователь Co-Сo Team Александр Павлов и другие. Шоураннером выступил Максим Кузьмин, режиссер сериала — Мария Эм.
Как писали Юга.ру, 18 октября в выпуск кулинарного шоу на СТС попали 11 заведений Краснодара.