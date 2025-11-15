Вышел сериал о гастрономии и шеф-поварах ресторанов Сочи. Где посмотреть?

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера третьего сезона сериала «Тонкий вкус» © Скриншот видео с сервиса «Кинопоиск»
    Кадр из трейлера третьего сезона сериала «Тонкий вкус» © Скриншот видео с сервиса «Кинопоиск»

В сеть вышел новый сезон сериала «Тонкий вкус» о шеф-поварах и кулинарии Сочи (18+)

15 ноября на сервисе «Кинопоиск» вышел третий сезон документального сериала о кулинарии «Тонкий вкус». В первых двух сезонах приняли участие шеф-повара из Москвы и Санкт-Петербурга, а теперь в центре внимания окажутся кулинары из Сочи. 

Главными героями нового сезона стали шеф-повара:

  • Андрей Грязев, ресторан «Баран-Рапан»;
  • Андрей Кошкодан, ресторан Mamai-Calé;
  • Вадим Горбанев, ресторан Co-Co Chalet.

Ресторан из Сочи стал лучшим на юге России:

Каждый из них покажет свою кухню, расскажет о творческом пути и создании блюд, а также поделится секретами кулинарного мастерства. Зрители услышат рассказ о «новой сочинской кухне» и том, что такое «кавказский акцент» в гастрономии, и узнают, как природа Сочи повлияла на индивидуальность поваров. 

Также в проекте приняли участие владелец ресторана «Баран-Рапан» Владислав Карпухин, концепт-шеф и соосновательница Mamai-Calé Максим и Елена Микшис, су-шеф Mamai-Calé Михаил Ксенофонтов, ресторатор и сооснователь Co-Сo Team Александр Павлов и другие. Шоураннером выступил Максим Кузьмин, режиссер сериала — Мария Эм. 

Как писали Юга.ру, 18 октября в выпуск кулинарного шоу на СТС попали 11 заведений Краснодара.

Еда Кино Общепит отдых Развлечения Рестораны Сочи

Новости

Киносеанс психоанализа. В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение с критиком и психологом фильма «Сущность» с Камбербэтчем
Вышел сериал о гастрономии и шеф-поварах ресторанов Сочи. Где посмотреть?
В Краснодаре состоится читка и обсуждение пьесы «История Тони, рассказанная ее стеклянным глазом»
«От авангарда к ар-деко». В Сочи состоится цикл лекций об архитектуре курорта
В Краснодаре пройдут бесплатные курсы для волонтеров, помогающих незрячим спортсменам. Как записаться?
В Краснодаре состоится лекция о свадебных традициях славян

Лента новостей

«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников
В сети пишут, что в магазинах продается загрязненная мазутом рыба
Вчера, 11:17
В сети пишут, что в магазинах продается загрязненная мазутом рыба
Оперштаб Кубани назвал это фейком
«До конца СВО»
Вчера, 10:40
«До конца СВО»
Отключат ли в Краснодарском крае мобильный интернет полностью?

Реклама на сайте