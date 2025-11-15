Вышел сериал о гастрономии и шеф-поварах ресторанов Сочи. Где посмотреть?

15 ноября на сервисе «Кинопоиск» вышел третий сезон документального сериала о кулинарии «Тонкий вкус». В первых двух сезонах приняли участие шеф-повара из Москвы и Санкт-Петербурга, а теперь в центре внимания окажутся кулинары из Сочи.

Каждый из них покажет свою кухню, расскажет о творческом пути и создании блюд, а также поделится секретами кулинарного мастерства. Зрители услышат рассказ о «новой сочинской кухне» и том, что такое «кавказский акцент» в гастрономии, и узнают, как природа Сочи повлияла на индивидуальность поваров.

Также в проекте приняли участие владелец ресторана «Баран-Рапан» Владислав Карпухин, концепт-шеф и соосновательница Mamai-Calé Максим и Елена Микшис, су-шеф Mamai-Calé Михаил Ксенофонтов, ресторатор и сооснователь Co-Сo Team Александр Павлов и другие. Шоураннером выступил Максим Кузьмин, режиссер сериала — Мария Эм.