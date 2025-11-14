В Краснодаре дважды протестируют работу новой системы оповещения

Краснодарский край

  © Фото asphotofamily, сайт freepik.com
    © Фото asphotofamily, сайт freepik.com

В Краснодаре два дня будут тестировать новые электросирены. Звук будет слышан в разных районах города

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 18 и 25 ноября в 11:00 в городе проверят новую систему оповещения. 

В эти дни будут частично включаться электросирены. Специалисты протестируют работу оборудования, которое в 2025 году установили в разных районах Краснодара. 

ЕДДС подчеркнули, что проверка плановая и никаких действий предпринимать не нужно. Жителям важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Также в службе отметили, что звук сирен будет слышан в разных частях города.

Как писали Юга.ру, в августе в сети появилась информация, что в Краснодарском крае создали канал для оповещения о тревогах и опасностях. Оперштаб назвал это фейком.

