Торжество мира, свободы и любви. В Краснодаре пройдет лекция о музыкальном фестивале Woodstock

Краснодарский край

Распечатать

  • Фестиваль Woodstock © Автор James M Shelley
    Фестиваль Woodstock © Автор James M Shelley

Краснодарский меломан расскажет о знаменитом музыкальном фестивале Woodstock (12+)

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 24 ноября встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о культовом рок-фестивале Woodstock.

Вудстокская ярмарка музыки и искусств прошла с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм штата Нью-Йорк. Участниками стали The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие. Мероприятия посетили около 500 тыс. человек.

«Телепорт в Японию»:

Программа:

  • рассказ об организации и удивительных явлениях фестиваля;
  • прослушивание на оригинальном фирменном виниле живых записей выступлений;
  • разбор музыкальных композиций и текстов;
  • интерактивный анализ.

Начало в 19:00. Лекция пройдет на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 23 ноября состоится читка и обсуждение пьесы «История Тони, рассказанная ее стеклянным глазом».

Афиша Лекции Музыка отдых Развлечения События

Новости

Торжество мира, свободы и любви. В Краснодаре пройдет лекция о музыкальном фестивале Woodstock
Графика, книга художника, объекты из дерева. В Краснодаре пройдет выставка «Жили-Были»
Бывший замгубернатора Ростовской области получил 13 лет строгого режима и штраф 475 млн рублей
«Казака лицом в землю, казачку четвертовали». В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» снесли остановку с советской мозаикой
Врачам Ставрополя запретили говорить женщинам об аборте при выявлении патологии плода
Краснодарцев приглашают на субботник в Юбилейном микрорайоне

Лента новостей

Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вчера, 09:45 Реклама
Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вернуть Красную
Вчера, 12:45
Вернуть Красную
Почему главную улицу Краснодара пора снова открыть для пешеходов
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников

Реклама на сайте