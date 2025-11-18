Торжество мира, свободы и любви. В Краснодаре пройдет лекция о музыкальном фестивале Woodstock
Краснодарский меломан расскажет о знаменитом музыкальном фестивале Woodstock (12+)
Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 24 ноября встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о культовом рок-фестивале Woodstock.
Вудстокская ярмарка музыки и искусств прошла с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм штата Нью-Йорк. Участниками стали The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие. Мероприятия посетили около 500 тыс. человек.
«Телепорт в Японию»:
Программа:
- рассказ об организации и удивительных явлениях фестиваля;
- прослушивание на оригинальном фирменном виниле живых записей выступлений;
- разбор музыкальных композиций и текстов;
- интерактивный анализ.
Начало в 19:00. Лекция пройдет на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 23 ноября состоится читка и обсуждение пьесы «История Тони, рассказанная ее стеклянным глазом».