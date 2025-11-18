Торжество мира, свободы и любви. В Краснодаре пройдет лекция о музыкальном фестивале Woodstock

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 24 ноября встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о культовом рок-фестивале Woodstock.

Вудстокская ярмарка музыки и искусств прошла с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм штата Нью-Йорк. Участниками стали The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие. Мероприятия посетили около 500 тыс. человек.