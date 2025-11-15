В Краснодаре состоится читка и обсуждение пьесы «История Тони, рассказанная ее стеклянным глазом»
В краснодарском театре «Шардам» 23 ноября пройдет читка пьесы Юли Тупикиной (18+)
Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 23 ноября новое событие. Состоится читка пьесы «История Тони, рассказанная ее стеклянным глазом» Юли Тупикиной.
Авторка пишет о том, как выжить самым разным людям — сидевшей женщине, мальчику с РАС, уставшей маме, раздраженному подростку, лишнему человеку.
«Народная кабаре-комедия борется с сезонной депрессией и выгоранием, с ощущением собственной маленькости и безответственности, со слабостью и неверием в себя — порой парадоксальными и шокирующими методами», — рассказали организаторы.
Читка состоится 23 ноября в 19:00 на улице Коммунаров, 268Д. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
