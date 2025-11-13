45 тыс. рублей за купе. Краснодарцы раскупили почти все билеты на турпоезд к Деду Морозу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В турпоезде из Краснодара в Великий Устюг почти не осталось свободных мест. Билеты раскупили за два дня

На сайте РЖД появилась информация, что на новый турпоезд «Зимняя сказка» из Краснодара в Великий Устюг раскупили почти все билеты. На 3 января остались места только в купейных вагонах. Они обойдутся пассажирам в 45 тыс. рублей.

Читайте также:

При этом на декабрьские даты еще доступны места в плацкартных (от 8 953 рублей) и купейных (от 32 327 рублей) вагонах. Отметим, что продажу билетов на турпоезд открыли 11 ноября. 

Напомним, что в конце октября РЖД продлили маршрут «Зимняя сказка» в Великий Устюг. Теперь поезд будет курсировать из Минеральных Вод, делать остановки в Краснодаре и Ростове-на-Дону и возвращаться в точку отправления.

Ранее поехать на родину Деда Мороза можно было только из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в программе тура два города — Великий Устюг и Нижний Новгород. Он оплачивается отдельно от билета на поезд.

Всего запланировано три тура в декабре и один в январе. Из Краснодара турпоезд отправится 7, 15 и 24 декабря и 3 января. Путешествие продлится шесть дней.

Как писали Юга.ру, на маршруте «Сочи — Имеретинский курорт» назначили дополнительные 26 рейсов «Ласточек».

Дед Мороз Железная дорога Краснодар Новый год отдых Поезда путешествия Развлечения РЖД

Новости

В Краснодаре состоится лекция о феномене греческой колонизации
С начала 2025 года жители Краснодарского края отдали мошенникам более 5,5 млрд рублей
45 тыс. рублей за купе. Краснодарцы раскупили почти все билеты на турпоезд к Деду Морозу
Казачий хор и группа «Блестящие» выступят на матче Россия — Чили в Сочи. Сколько стоят билеты?
«Мы просим молитв, чтобы храм появился скорее». Кубанское духовенство прокомментировало споры о строительстве храма на набережной в Краснодаре
WhatsApp* вслед за Telegram начал предлагать российским пользователям вход через почту для обхода блокировок

Лента новостей

Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Вчера, 11:42
Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Краснодарка поделилась впечатлениями и стоимостью путешествия в самую южную точку Африки
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Сегодня, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников
В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы
Вчера, 15:54
В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы
Больницу проверит Минздрав

Реклама на сайте