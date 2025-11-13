45 тыс. рублей за купе. Краснодарцы раскупили почти все билеты на турпоезд к Деду Морозу
В турпоезде из Краснодара в Великий Устюг почти не осталось свободных мест. Билеты раскупили за два дня
На сайте РЖД появилась информация, что на новый турпоезд «Зимняя сказка» из Краснодара в Великий Устюг раскупили почти все билеты. На 3 января остались места только в купейных вагонах. Они обойдутся пассажирам в 45 тыс. рублей.
При этом на декабрьские даты еще доступны места в плацкартных (от 8 953 рублей) и купейных (от 32 327 рублей) вагонах. Отметим, что продажу билетов на турпоезд открыли 11 ноября.
Напомним, что в конце октября РЖД продлили маршрут «Зимняя сказка» в Великий Устюг. Теперь поезд будет курсировать из Минеральных Вод, делать остановки в Краснодаре и Ростове-на-Дону и возвращаться в точку отправления.
Ранее поехать на родину Деда Мороза можно было только из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в программе тура два города — Великий Устюг и Нижний Новгород. Он оплачивается отдельно от билета на поезд.
Всего запланировано три тура в декабре и один в январе. Из Краснодара турпоезд отправится 7, 15 и 24 декабря и 3 января. Путешествие продлится шесть дней.
