45 тыс. рублей за купе. Краснодарцы раскупили почти все билеты на турпоезд к Деду Морозу

При этом на декабрьские даты еще доступны места в плацкартных (от 8 953 рублей) и купейных (от 32 327 рублей) вагонах. Отметим, что продажу билетов на турпоезд открыли 11 ноября.



Напомним, что в конце октября РЖД продлили маршрут «Зимняя сказка» в Великий Устюг. Теперь поезд будет курсировать из Минеральных Вод, делать остановки в Краснодаре и Ростове-на-Дону и возвращаться в точку отправления.



Ранее поехать на родину Деда Мороза можно было только из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в программе тура два города — Великий Устюг и Нижний Новгород. Он оплачивается отдельно от билета на поезд.



Всего запланировано три тура в декабре и один в январе. Из Краснодара турпоезд отправится 7, 15 и 24 декабря и 3 января. Путешествие продлится шесть дней.