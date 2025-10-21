Из Краснодара запустят туристический поезд на родину Деда Мороза. Сколько стоят билеты?

  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Турпоезд «Зимняя сказка» начнет ходить из Минеральных Вод, Ростова-на-Дону и Краснодара в Великий Устюг и Нижний Новгород

21 октября РЖД сообщили о продлении маршрута «Зимняя сказка», следующему в Великий Устюг. Теперь поезд будет курсировать из Минеральных Вод и делать остановки в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Маршрут круговой — поезд будет возвращаться в точку отправления.

Отметим, ранее отправиться на родину Деда Мороза можно было только из Москвы и Санкт-Петербурга. 

В программе тура два города — Великий Устюг и Нижний Новгород. В Великом Устюге туристы посетят центральную часть города и набережную, сувенирный магазин, дом моды и вотчину Деда Мороза, а также примут участие в мастер-классах и других активностях. 

В Нижнем Новгороде туристы посетят фабрику стеклянной елочной игрушки «Ариель» и отправятся на обзорную экскурсию по городу.

РЖД запустили туристический поезд из Москвы в Сочи:

Всего запланировано три тура в декабре и один в январе. Из Краснодара по маршруту можно будет отправиться 7, 15 и 24 декабря и 3 января. Путешествие будет длиться шесть дней. 

Стоимость билетов на поезд в плацкартных вагонах — от 8953 рублей, в купе — от 39 348 рублей, в СВ — 61 437 рублей. 

Подчеркнем, что экскурсионный тур оплачивается отдельно. При покупке на сайте стоимость взрослого билета с посещением двух городов составит 16 380 рублей, детского — 16 960 рублей. Стоимость тура не зависит от точки отправления туриста. 

Как писали Юга.ру, РЖД поделились расписанием новогодних поездов в Сочи.

Дед Мороз Курорты и туризм Новый год отдых Поезда путешествия Развлечения РЖД Ростов-на-Дону Ставрополье

