Из Краснодара запустят туристический поезд на родину Деда Мороза. Сколько стоят билеты?
Турпоезд «Зимняя сказка» начнет ходить из Минеральных Вод, Ростова-на-Дону и Краснодара в Великий Устюг и Нижний Новгород
21 октября РЖД сообщили о продлении маршрута «Зимняя сказка», следующему в Великий Устюг. Теперь поезд будет курсировать из Минеральных Вод и делать остановки в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Маршрут круговой — поезд будет возвращаться в точку отправления.
Отметим, ранее отправиться на родину Деда Мороза можно было только из Москвы и Санкт-Петербурга.
В программе тура два города — Великий Устюг и Нижний Новгород. В Великом Устюге туристы посетят центральную часть города и набережную, сувенирный магазин, дом моды и вотчину Деда Мороза, а также примут участие в мастер-классах и других активностях.
В Нижнем Новгороде туристы посетят фабрику стеклянной елочной игрушки «Ариель» и отправятся на обзорную экскурсию по городу.
Всего запланировано три тура в декабре и один в январе. Из Краснодара по маршруту можно будет отправиться 7, 15 и 24 декабря и 3 января. Путешествие будет длиться шесть дней.
Стоимость билетов на поезд в плацкартных вагонах — от 8953 рублей, в купе — от 39 348 рублей, в СВ — 61 437 рублей.
Подчеркнем, что экскурсионный тур оплачивается отдельно. При покупке на сайте стоимость взрослого билета с посещением двух городов составит 16 380 рублей, детского — 16 960 рублей. Стоимость тура не зависит от точки отправления туриста.
