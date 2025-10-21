Из Краснодара запустят туристический поезд на родину Деда Мороза. Сколько стоят билеты?

Турпоезд «Зимняя сказка» начнет ходить из Минеральных Вод, Ростова-на-Дону и Краснодара в Великий Устюг и Нижний Новгород

21 октября РЖД сообщили о продлении маршрута «Зимняя сказка», следующему в Великий Устюг. Теперь поезд будет курсировать из Минеральных Вод и делать остановки в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Маршрут круговой — поезд будет возвращаться в точку отправления.

Отметим, ранее отправиться на родину Деда Мороза можно было только из Москвы и Санкт-Петербурга.

В программе тура два города — Великий Устюг и Нижний Новгород. В Великом Устюге туристы посетят центральную часть города и набережную, сувенирный магазин, дом моды и вотчину Деда Мороза, а также примут участие в мастер-классах и других активностях.

В Нижнем Новгороде туристы посетят фабрику стеклянной елочной игрушки «Ариель» и отправятся на обзорную экскурсию по городу.