В Краснодаре пройдут бесплатные курсы для волонтеров, помогающих незрячим спортсменам. Как записаться?
В Краснодаре состоятся тренинги для спортивных волонтеров. Желающих научат помогать незрячим людям готовиться к соревнованиям и сопровождать на тренировках
Благотворительный фонд «Спорт для жизни» анонсировал проведение тренингов по спортивному волонтерству в рамках проекта «Марафон в темноте», запущенного в 2024 году.
Проект помогает людям с нарушением зрения заниматься спортом и участвовать в соревнованиях, но для этого им нужны волонтеры-лидеры, которые на время станут их «глазами» и будут сопровождать на тренировках и забегах.
Тренинги пройдут:
- 18 ноября с 18:00 до 22:00
- 20 ноября с 18:00 до 22:00
- 22 ноября с 12:00 до 17:00
Занятия проведет директор фонда «Спорт для жизни» Анастасия Плетминцева.
Курсы пройдут по адресу Коммунаров, 76. Обучение бесплатное — нужно только заполнить анкету по ссылке. После ее заполнения с желающими свяжется координатор.
А 23 ноября состоится открытая тренировка со спортсменами — место и время уточняется.
Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре открыли инклюзивное кафе, где работают люди с ментальными нарушениями.