В Краснодаре пройдут бесплатные курсы для волонтеров, помогающих незрячим спортсменам. Как записаться?

В Краснодаре состоятся тренинги для спортивных волонтеров. Желающих научат помогать незрячим людям готовиться к соревнованиям и сопровождать на тренировках

Благотворительный фонд «Спорт для жизни» анонсировал проведение тренингов по спортивному волонтерству в рамках проекта «Марафон в темноте», запущенного в 2024 году.

Проект помогает людям с нарушением зрения заниматься спортом и участвовать в соревнованиях, но для этого им нужны волонтеры-лидеры, которые на время станут их «глазами» и будут сопровождать на тренировках и забегах.

Тренинги пройдут:

18 ноября с 18:00 до 22:00

20 ноября с 18:00 до 22:00

22 ноября с 12:00 до 17:00

Занятия проведет директор фонда «Спорт для жизни» Анастасия Плетминцева.