Жителей Краснодара приглашают бесплатно пройти курсы по спортивному волонтерству

Краснодарцы смогут узнать, как помогать незрячим спортсменам на тренировках и соревнованиях

В Краснодаре в ноябре открылось отделение всероссийского фонда «Спорт для жизни». Незрячие, слабовидящие и слепоглухие люди смогут заниматься бегом, плаванием и велоспортом.

Кроме того, 12, 14 и 16 ноября пройдет бесплатное обучение спортивному волонтерству. Добровольцем может стать любой человек, занимающийся бегом, с любым уровнем подготовки. Волонтер-лидер будет помогать незрячему человеку тренироваться и участвовать в соревнованиях, выступая с ним в паре.