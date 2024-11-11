Жителей Краснодара приглашают бесплатно пройти курсы по спортивному волонтерству

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцы смогут узнать, как помогать незрячим спортсменам на тренировках и соревнованиях

В Краснодаре в ноябре открылось отделение всероссийского фонда «Спорт для жизни». Незрячие, слабовидящие и слепоглухие люди смогут заниматься бегом, плаванием и велоспортом.

Кроме того, 12, 14 и 16 ноября пройдет бесплатное обучение спортивному волонтерству. Добровольцем может стать любой человек, занимающийся бегом, с любым уровнем подготовки. Волонтер-лидер будет помогать незрячему человеку тренироваться и участвовать в соревнованиях, выступая с ним в паре.

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«Тренинг даёт возможность получить ценные знания и опыт взаимодействия и коммуникации. А также открыть для себя новые спортивные и жизненные возможности, а еще — новую мотивацию в занятиях спортом. Каждый узнает, как заниматься любимым спортивным досугом — и при этом делать добрые дела легко и с удовольствием», — рассказала директор фонда Анастасия Плетминцева.

После прохождения теоретических и практических занятий слушатели курса получат сертификаты.

Чтобы попасть на тренинг, необходимо заполнить анкету. Встречи пройдут по адресу улица Кубанская Набережная, 37/12.

Как писали Юга.ру, ранее краснодарцы могли обучиться жестовому языку. 

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Жителей Краснодара приглашают бесплатно пройти курсы по спортивному волонтерству
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