Власти Краснодара разрешили размещать передвижные цирки и зоопарки только на окраине города

  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Мэр Краснодара утвердил территорию для размещения передвижных зоопарков, цирков и луна-парков

10 ноября пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала утвержденную схему, где смогут размещаться передвижные цирки, зоопарки и луна-парки. Постановление подписал мэр города Евгений Наумов. 

Согласно документу, развлекательные объекты смогут размещаться только в поселке Индустриальном — на улице Бульвар Надежды около домов №37 и 39. Площадь территории составляет 2600 кв. м. 

  • Схема размещения передвижных зоопарков, цирков и луна-парков © Скриншот сайта пресс-службы мэрии Краснодара
    Схема размещения передвижных зоопарков, цирков и луна-парков © Скриншот сайта пресс-службы мэрии Краснодара

Альпаки среди выхлопов и асфальта:

Власти отметили, что на объекте смогут устанавливаться аттракционы: например, «Манеж», «Мини Джет», «Тир» и другие. Также в документе указано, что данная территория находится в границах приаэродромной территории аэропорта «Пашковский». 

Как писали Юга.ру, реконструкция цирка в Краснодаре обойдется в 4,2 млрд рублей. Жители предлагают потратить эти деньги на городскую инфраструктуру.

