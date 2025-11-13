Власти Краснодара разрешили размещать передвижные цирки и зоопарки только на окраине города
10 ноября пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала утвержденную схему, где смогут размещаться передвижные цирки, зоопарки и луна-парки. Постановление подписал мэр города Евгений Наумов.
Согласно документу, развлекательные объекты смогут размещаться только в поселке Индустриальном — на улице Бульвар Надежды около домов №37 и 39. Площадь территории составляет 2600 кв. м.
Власти отметили, что на объекте смогут устанавливаться аттракционы: например, «Манеж», «Мини Джет», «Тир» и другие. Также в документе указано, что данная территория находится в границах приаэродромной территории аэропорта «Пашковский».
Как писали Юга.ру, реконструкция цирка в Краснодаре обойдется в 4,2 млрд рублей. Жители предлагают потратить эти деньги на городскую инфраструктуру.