Власти Краснодара разрешили размещать передвижные цирки и зоопарки только на окраине города

Мэр Краснодара утвердил территорию для размещения передвижных зоопарков, цирков и луна-парков

10 ноября пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала утвержденную схему, где смогут размещаться передвижные цирки, зоопарки и луна-парки. Постановление подписал мэр города Евгений Наумов. Согласно документу, развлекательные объекты смогут размещаться только в поселке Индустриальном — на улице Бульвар Надежды около домов №37 и 39. Площадь территории составляет 2600 кв. м.

Схема размещения передвижных зоопарков, цирков и луна-парков © Скриншот сайта пресс-службы мэрии Краснодара

Власти отметили, что на объекте смогут устанавливаться аттракционы: например, «Манеж», «Мини Джет», «Тир» и другие. Также в документе указано, что данная территория находится в границах приаэродромной территории аэропорта «Пашковский».