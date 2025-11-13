В Ингушетии будут рассылать SMS об ограничениях мобильного интернета. В республике жалуются на недельные отключения с августа

Ингушетия

Распечатать

  • © Фото lookstudio, сайт freepik.com
    © Фото lookstudio, сайт freepik.com

Власти Ингушетии будут оповещать жителей о временных отключениях мобильного интернета. С августа в республике практически нет связи

11 ноября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на «прямой линии» сообщил о запуске в республике системы SMS-оповещения об ограничениях мобильного интернета.

«Это беда, конечно. Но мера связана и с беспилотной безопасностью, проведением операции «Ковер», — подчеркнул он. Калиматов рассказал, что в регионе создан специальный штаб по обеспечению безопасности и установлены системы защиты стратегических объектов.

Глава отметил, что из-за отключения интернета стал пользоваться стационарным телефоном и сим-картами разных операторов связи — МТС, «Билайна» и «Мегафона», потому что «иногда у одного оператора есть интернет, у другого — нет». 

«Нет ни одного положительного коммента»:

«Я даже сказал сыну мне городскую сеть, обычный телефон провести. На работе у меня такой уже стоит. И, вы знаете, это более надежно. Ну, с собой его, конечно, не будешь носить», — добавил он. 

Отметим, что с августа в республике практически нет интернета. 5 августа телеграм-канал «Фортанга» рассказал, что жители региона жаловались на недельное отсутствие мобильного интернета. 

12 августа Минпромсвязи Ингушетии сообщило, что при объявлении беспилотной опасности операторы связи могут временно ограничивать скорость передачи данных в сетях 3G и 4G. 

Как писали Юга.ру, 12 ноября власти Краснодарского края подали заявку на включение региональных сайтов в «белый список».

Интернет Мобильная связь СВО Связь Технологии

Новости

В Краснодаре состоится лекция о феномене греческой колонизации
С начала 2025 года жители Краснодарского края отдали мошенникам более 5,5 млрд рублей
45 тыс. рублей за купе. Краснодарцы раскупили почти все билеты на турпоезд к Деду Морозу
Казачий хор и группа «Блестящие» выступят на матче Россия — Чили в Сочи. Сколько стоят билеты?
«Мы просим молитв, чтобы храм появился скорее». Кубанское духовенство прокомментировало споры о строительстве храма на набережной в Краснодаре
WhatsApp* вслед за Telegram начал предлагать российским пользователям вход через почту для обхода блокировок

Лента новостей

Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Вчера, 11:42
Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Краснодарка поделилась впечатлениями и стоимостью путешествия в самую южную точку Африки
«Мы просим молитв, чтобы храм появился скорее»
Сегодня, 14:42
«Мы просим молитв, чтобы храм появился скорее»
Кубанское духовенство прокомментировало споры о строительстве храма на набережной в Краснодаре
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Сегодня, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников

Реклама на сайте