Власти Ингушетии будут оповещать жителей о временных отключениях мобильного интернета. С августа в республике практически нет связи

11 ноября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на «прямой линии» сообщил о запуске в республике системы SMS-оповещения об ограничениях мобильного интернета. «Это беда, конечно. Но мера связана и с беспилотной безопасностью, проведением операции «Ковер», — подчеркнул он. Калиматов рассказал, что в регионе создан специальный штаб по обеспечению безопасности и установлены системы защиты стратегических объектов. Глава отметил, что из-за отключения интернета стал пользоваться стационарным телефоном и сим-картами разных операторов связи — МТС, «Билайна» и «Мегафона», потому что «иногда у одного оператора есть интернет, у другого — нет».

«Я даже сказал сыну мне городскую сеть, обычный телефон провести. На работе у меня такой уже стоит. И, вы знаете, это более надежно. Ну, с собой его, конечно, не будешь носить», — добавил он. Отметим, что с августа в республике практически нет интернета. 5 августа телеграм-канал «Фортанга» рассказал, что жители региона жаловались на недельное отсутствие мобильного интернета. 12 августа Минпромсвязи Ингушетии сообщило, что при объявлении беспилотной опасности операторы связи могут временно ограничивать скорость передачи данных в сетях 3G и 4G.