В Краснодаре в прокат выйдет фильм «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс

  • Кадр из трейлера к фильму «Умри, моя любовь» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
В кинотеатрах Краснодара 27 ноября выходит триллер о сложном опыте материнства (18+)

27 ноября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Умри, моя любовь». Лента представляет собой драматический триллер.

Это экранизация одноименного романа аргентинской писательницы Арианы Харвич. Авторка вдохновлялась творчеством Сильвии Плат, Дэвида Линча, Ларса фон Триера, Джона Кассаветиса и Джона Форда.

Режиссером выступила Линн Рэмси («Крысолов», «Морверн Каллар», «Что-то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»). Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

По сюжету молодая пара — Грейс и Джексон — переезжает из Нью-Йорка в глушь, чтобы посвятить себя друг другу. Постепенно их счастливая и беззаботная жизнь оборачивается кошмаром. В своем фильме Линн Рэмси привлекает особое внимание к проблемам ментальных расстройств и послеродовой депрессии.

22 ноября в 18:00 в кинотеатре «Формула кино OZ» состоится предпремьерный показ ленты. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в краснодарском театре «Шардам» 23 ноября пройдет читка пьесы Юли Тупикиной «История Тони, рассказанная ее стеклянным глазом».

