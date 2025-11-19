В Краснодаре в прокат выйдет фильм «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс

27 ноября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Умри, моя любовь». Лента представляет собой драматический триллер.

Режиссером выступила Линн Рэмси («Крысолов», «Морверн Каллар», «Что-то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»). Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

По сюжету молодая пара — Грейс и Джексон — переезжает из Нью-Йорка в глушь, чтобы посвятить себя друг другу. Постепенно их счастливая и беззаботная жизнь оборачивается кошмаром. В своем фильме Линн Рэмси привлекает особое внимание к проблемам ментальных расстройств и послеродовой депрессии.

22 ноября в 18:00 в кинотеатре «Формула кино OZ» состоится предпремьерный показ ленты. Билеты в продаже.