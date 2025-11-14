В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм Дэвида Линча «Человек-слон» 1980 года
В Краснодаре покажут черно-белую драму Линча на языке оригинала с русскими субтитрами (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 21 ноября специальный показ фильма «Человек-слон». Ленту в 1980 году выпустил режиссер Дэвид Линч («Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв»).
Черно-белый фильм основан на биографии британца Джозефа Меррика с нейрофиброматозом первого типа и синдромом Протея. Роли в картине исполнили Энтони Хопкинс, Джон Херт, Энн Бэнкрофт, Джон Гилгуд.
В рамках мероприятия запланированы лекция о творчестве Дэвида Линча и обсуждение картины с критиком Федором Ушаковым.
Спецпоказ состоится 21 ноября в 19:00 в кинотеатре «Монитор СБС». Билеты в продаже. Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами.
