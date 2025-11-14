В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм Дэвида Линча «Человек-слон» 1980 года

Краснодарский край

  • Кадр из фильма «Человек-слон» © Скриншот видео с Rutube-канала «Фильмач — фильмы и сериалы онлайн»
В Краснодаре покажут черно-белую драму Линча на языке оригинала с русскими субтитрами (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 21 ноября специальный показ фильма «Человек-слон». Ленту в 1980 году выпустил режиссер Дэвид Линч («Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв»).

Черно-белый фильм основан на биографии британца Джозефа Меррика с нейрофиброматозом первого типа и синдромом Протея. Роли в картине исполнили Энтони Хопкинс, Джон Херт, Энн Бэнкрофт, Джон Гилгуд.

Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне:

В рамках мероприятия запланированы лекция о творчестве Дэвида Линча и обсуждение картины с критиком Федором Ушаковым.

Спецпоказ состоится 21 ноября в 19:00 в кинотеатре «Монитор СБС». Билеты в продаже. Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами.

Как писали Юга.ру, с 13 по 23 ноября в Краснодаре проходит фестиваль международного документального кино Beat Weekend.

