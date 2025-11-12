Из Краснодара появились авиарейсы в Тель-Авив. Сколько стоит улететь в столицу Израиля?

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Авиакомпания «Азимут» возобновила рейсы между Краснодаром и Тель-Авивом

12 ноября авиакомпания «Азимут» в своем телеграм-канале сообщила о возобновлении рейсов из Краснодара в Тель-Авив и обратно. 

Напомним, о планах открытия прямого авиасообщения между столицей Израиля и Краснодаром стало известно в сентябре. Однако тогда не уточнялись точные даты и название авиакомпании. 

Полеты из кубанской столицы будут выполняться дважды в неделю — по средам (вылет в 13:30) и воскресеньям (вылет в 16:40). Время в пути составит 3 часа 25 минут. Стоимость билета эконом-класса в декабре — от 9215 рублей. 

Аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание:

Рейсы из Тель-Авива в Краснодар будут также дважды в неделю, но по понедельникам (вылет в 11:05 по израильскому времени) и четвергам (вылет в 10:10 по израильскому времени). Стоимость билета эконом-класса в декабре — от 9999 рублей. 

  • © Скриншот сайта «Азимут»
    © Скриншот сайта «Азимут»
  • © Скриншот сайта «Азимут»
    © Скриншот сайта «Азимут»

Ранее из аэропорта Краснодара запустили рейсы по другим международным направлениям — в Батуми (Грузия), Ереван (Армения) и Ташкент (Узбекистан).

Как писали Юга.ру, в ноябре самолеты из Краснодара начнут летать в Таиланд и Вьетнам.

