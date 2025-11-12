Из Краснодара появились авиарейсы в Тель-Авив. Сколько стоит улететь в столицу Израиля?

12 ноября авиакомпания «Азимут» в своем телеграм-канале сообщила о возобновлении рейсов из Краснодара в Тель-Авив и обратно.

Напомним, о планах открытия прямого авиасообщения между столицей Израиля и Краснодаром стало известно в сентябре. Однако тогда не уточнялись точные даты и название авиакомпании.

Полеты из кубанской столицы будут выполняться дважды в неделю — по средам (вылет в 13:30) и воскресеньям (вылет в 16:40). Время в пути составит 3 часа 25 минут. Стоимость билета эконом-класса в декабре — от 9215 рублей.