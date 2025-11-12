Из Краснодара появились авиарейсы в Тель-Авив. Сколько стоит улететь в столицу Израиля?
Авиакомпания «Азимут» возобновила рейсы между Краснодаром и Тель-Авивом
12 ноября авиакомпания «Азимут» в своем телеграм-канале сообщила о возобновлении рейсов из Краснодара в Тель-Авив и обратно.
Напомним, о планах открытия прямого авиасообщения между столицей Израиля и Краснодаром стало известно в сентябре. Однако тогда не уточнялись точные даты и название авиакомпании.
Полеты из кубанской столицы будут выполняться дважды в неделю — по средам (вылет в 13:30) и воскресеньям (вылет в 16:40). Время в пути составит 3 часа 25 минут. Стоимость билета эконом-класса в декабре — от 9215 рублей.
Аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание:
Рейсы из Тель-Авива в Краснодар будут также дважды в неделю, но по понедельникам (вылет в 11:05 по израильскому времени) и четвергам (вылет в 10:10 по израильскому времени). Стоимость билета эконом-класса в декабре — от 9999 рублей.
Ранее из аэропорта Краснодара запустили рейсы по другим международным направлениям — в Батуми (Грузия), Ереван (Армения) и Ташкент (Узбекистан).
Как писали Юга.ру, в ноябре самолеты из Краснодара начнут летать в Таиланд и Вьетнам.