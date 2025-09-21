Из Краснодара в Тель-Авив появится прямой авиарейс

Министерство туризма Израиля объявило о намерении развивать пассажирское авиасообщение с Россией, сообщает агентство «Интерфакс». О том, что в ближайшее время начнет работать прямой авиарейс «Краснодар — Тель-Авив», журналистам на брифинге в честь предстоящего еврейского Нового года (Рош-а-Шана, в 2025-м отмечается с 22 по 24 сентября) рассказала Ксения Воронцова, глава российского представительства министерства туризма Израиля.

«Несмотря ни на какие эпидемии и войны россияне продолжают ездить в Израиль. Возят россиян в Израиль три авиакомпании — это Red Wings, "Азимут", El Al. В неделю выполняются 32 прямых рейса из четырех городов России — Москва, Петербург, Сочи и Минеральные Воды. И вскоре появится рейс из только что открытого аэропорта Краснодара», сказала Воронцова.

Точная дата запуска авиарейса «Краснодар — Тель-Авив» пока не известна, равно как и название компании-перевозчика.