В Краснодаре состоится лекция о феномене греческой колонизации

Краснодарский край

  • Греческий храм на Сицилии, посвященный Гере, построен в V веке до нашей эры © Фото AdiJapan
В Краснодаре магистр истории расскажет, какое отношение имели древние греки к Кубани (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 15 ноября лекцию «Феномен греческой колонизации. Греческие колонии в нашем регионе. Боспорское царство». Встречу проведет магистр истории Александр Кравченко.

Участники обсудят первые государственные образования, первые монеты (настоящие и поддельные) и первую синагогу на территории современной России.

В Фанагории обнаружили древнейшую в мире синагогу:

Программа:

  • Какое отношение имели древние греки к нашему региону?
  • Когда и при каких обстоятельствах здесь оказались?
  • Чем занимались на наших берегах?
  • Почему термин колонизация не совсем корректен по отношению к греческой колонизации?
  • Где можно, не выезжая за территорию Краснодарского Края, прикоснуться к античному наследию?

Лекция пройдет 15 ноября в 17:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 16 ноября пройдет поэтический вечер «Послушайте!» Мероприятие посвящено творчеству Владимира Маяковского. 

