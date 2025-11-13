В Краснодаре состоится лекция о феномене греческой колонизации
В Краснодаре магистр истории расскажет, какое отношение имели древние греки к Кубани (16+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 15 ноября лекцию «Феномен греческой колонизации. Греческие колонии в нашем регионе. Боспорское царство». Встречу проведет магистр истории Александр Кравченко.
Участники обсудят первые государственные образования, первые монеты (настоящие и поддельные) и первую синагогу на территории современной России.
В Фанагории обнаружили древнейшую в мире синагогу:
Программа:
- Какое отношение имели древние греки к нашему региону?
- Когда и при каких обстоятельствах здесь оказались?
- Чем занимались на наших берегах?
- Почему термин колонизация не совсем корректен по отношению к греческой колонизации?
- Где можно, не выезжая за территорию Краснодарского Края, прикоснуться к античному наследию?
Лекция пройдет 15 ноября в 17:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 16 ноября пройдет поэтический вечер «Послушайте!» Мероприятие посвящено творчеству Владимира Маяковского.