«Послушайте!» В Краснодаре будут читать стихи Владимира Маяковского и говорить о поэте

Краснодарский край

    © Скриншот видео с Rutube-канала «МИНАЕВ LIVE»

В Краснодаре пройдет вечер творчества Маяковского (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 16 ноября поэтический вечер «Послушайте!» Мероприятие посвящено творчеству Владимира Маяковского. 

Участники будут слушать стихи поэта в исполнении Валерия Опитца и говорить о его произведениях. 

Программа:

  • Новое об известном.
  • Маяковский и Краснодар.
  • Музы Маяковского.

Владимир Маяковский — один из наиболее значимых русских поэтов XX века, классик советской литературы. Наследие включает в себя революционное поэтическое творчество, а также обширную работу в сфере театра, кино и рекламы. Именем Маяковского назвали множество улиц в городах России и других стран, театры, станции метро, парки, библиотеки, кинотеатры, а также астероид.

14 февраля 1926 года в краснодарском кинотеатре «Мон Плезир» с аншлагом состоялось выступление Владимира Маяковского. На вокзале поэта поразило бюрократическое объявление, запрещавшее задавать вопросы билетному контролеру. Это послужило основанием написать стихотворение «Строго воспрещается...»

Именно Маяковский назвал Краснодар «собачкиной столицей» и посвятил городу стихотворение. Позже на улице Красной установили памятник «Влюбленные собачки».

Поэтический вечер состоится 16 ноября в 18:00 на улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарском пространстве «Logovo Феникса» до 20 ноября проходит выставка работ, созданных из веток, коряг и корней деревьев.

