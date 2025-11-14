В Краснодаре состоится лекция о свадебных традициях славян
Исследовательница славянского фольклора расскажет, на какие части делился свадебный обряд (16+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 16 ноября лекцию «Обряды перехода у славян: свадьба». Встречу проведет редактор портала Культура. РФ, исследователь славянского фольклора, основательница проекта о российской фолк-музыке «Лис и волынка» Ирина Кирилина.
Спикер расскажет, почему невеста считалась стоящей на пороге между двумя мирами, какие обряды были призваны защищать ее. Также участники обсудят ключевые этапы свадебного ритуала — от сватовства до пира после венчания.
Программа:
- почему невеста несколько раз меняла наряды на протяжении всего свадебного обряда и чем они различались;
- за что ругали сватов, жениха и вообще почти всех, кто подвернется под руку;
- что все это время делал жених.
Лекция пройдет 16 ноября в 17:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
