В Краснодаре состоится лекция о свадебных традициях славян

Краснодарский край

Исследовательница славянского фольклора расскажет, на какие части делился свадебный обряд (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 16 ноября лекцию «Обряды перехода у славян: свадьба». Встречу проведет редактор портала Культура. РФ, исследователь славянского фольклора, основательница проекта о российской фолк-музыке «Лис и волынка» Ирина Кирилина.

Спикер расскажет, почему невеста считалась стоящей на пороге между двумя мирами, какие обряды были призваны защищать ее. Также участники обсудят ключевые этапы свадебного ритуала — от сватовства до пира после венчания.

Программа:

  • почему невеста несколько раз меняла наряды на протяжении всего свадебного обряда и чем они различались;
  • за что ругали сватов, жениха и вообще почти всех, кто подвернется под руку;
  • что все это время делал жених.

Лекция пройдет 16 ноября в 17:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 16 ноября будут читать стихи Владимира Маяковского и говорить о поэте.

Афиша Краснодар Лекции Образование События

