В Краснодаре состоится лекция о свадебных традициях славян

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 16 ноября лекцию «Обряды перехода у славян: свадьба». Встречу проведет редактор портала Культура. РФ, исследователь славянского фольклора, основательница проекта о российской фолк-музыке «Лис и волынка» Ирина Кирилина.

Спикер расскажет, почему невеста считалась стоящей на пороге между двумя мирами, какие обряды были призваны защищать ее. Также участники обсудят ключевые этапы свадебного ритуала — от сватовства до пира после венчания.