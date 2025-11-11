Три дня непогоды. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
На Кубани на три дня объявили штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют ливни с грозами и сильным ветром
Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 12 по 14 ноября на Кубани действует штормовое предупреждение. В регионе ожидается ливень с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с.
Также 12 и 13 ноября на участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над Черным морем.
В период непогоды главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует:
- оставаться в доме, укрытии;
- наблюдать за окружающей обстановкой;
- использовать непромокаемую одежду и обувь;
- уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань для защиты от грязи, влаги и повреждений;
- покидая жилье, взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов, воду и лекарства;
- следить за сообщениями СМИ.
Как писали Юга.ру, 11 ноября на Солнце произошла самая мощная вспышка 2025 года. Это может привезти к сильнейшей магнитной буре.
