Три дня непогоды. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

На Кубани на три дня объявили штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют ливни с грозами и сильным ветром

Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 12 по 14 ноября на Кубани действует штормовое предупреждение. В регионе ожидается ливень с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

Также 12 и 13 ноября на участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над Черным морем.