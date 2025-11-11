На Солнце произошла самая мощная вспышка 2025 года. Это может привезти к сильнейшей магнитной буре

В мире

Распечатать

  • © Фото kjpargeter, сайт freepik.com
    © Фото kjpargeter, сайт freepik.com

Ученые зафиксировали самую мощную солнечную вспышку года

11 ноября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила, что на Солнце произошла самая крупная вспышка в 2025 году. Она достигла уровня X5.16.

По оценкам ученых, по потоку излучения событие в три-пять раз превышает все вспышки этого года, а по энергии — в 10-20 раз. Вспышка находится в зоне влияния на Землю.

Читайте также:

«Первые визуальные кадры подтверждают взрыв исключительной силы — активная область вся залита излучением. Не видно даже деталей события. Можно различить, как взрыв запускает вторичные взрывы в соседних областях, находящихся от него на удалении в несколько сот тысяч километров, что требует огромной энергии», — объяснили ученые.

Специалисты отмечают, что из-за этой вспышки Землю может накрыть магнитная буря максимальной силы — уровня G5.

Солнечные вспышки и магнитные бури влияют на самочувствие. В зоне риска люди с гипертонией, болезнями сердца и сосудов, а также неврологическими или психическими расстройствами.

Как писали Юга.ру, ночью 6 ноября на Земле зарегистрировали магнитные бури планетарного масштаба.

Здоровье Космос Наука

Новости

«От дров к искусству». В Краснодаре проходит выставка картин и предметов интерьера из лесных материалов
В Краснодаре на лекции расскажут о городских мозаиках Норильска
Восстановление девственности в Дагестане подорожало на 100% из-за «канонов» и «традиций»
Три дня непогоды. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
Прокуратура Кубани проверит ферму, где погибли запутавшиеся в сетке птицы
СК задержал участников «бойцовского клуба» в Краснодаре. Организаторку конфликтов поместили в психдиспансер

Лента новостей

Цифровой суверенитет
Вчера, 10:36
Цифровой суверенитет
Роскомнадзор получит право на изоляцию Рунета с 2026 года
В Краснодарском крае нет мобильного интернета
Сегодня, 13:24
В Краснодарском крае нет мобильного интернета
Жители жалуются на работу всех основных операторов связи
Краснодарцы усомнились в необходимости строительства цирка за 4,2 млрд рублей
Вчера, 17:20
Краснодарцы усомнились в необходимости строительства цирка за 4,2 млрд рублей
Собрали комментарии

Реклама на сайте