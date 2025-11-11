10 000 школьников юга России и Северного Кавказа обучили работе с искусственным интеллектом

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня

  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

Всероссийская акция «Урок цифры» помогла ученикам юга России и Северного Кавказа узнать больше об ИИ-агентах. Занятия посетили почти 10 000 школьников

В сентябре и октябре эксперты Сбера организовали 250 открытых уроков для школьников средних и старших классов. На занятиях они показали, как устроены ИИ-агенты и как те помогают упростить рутинные задачи в учебе, науке и повседневной жизни.

С помощью таких программ удобнее анализировать данные и выбирать стратегию решения задач. Онлайн-тренажер «Урока цифры» помог ребятам больше узнать об IT-профессиях и разобрать механику отраслевых кейсов крупных компаний.

По словам Марии Прохоровой, заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка, ИИ-технологии становятся все более востребованными как в России, так и в мире. Она отметила, что ИИ-агенты в ближайшие годы будут встроены в большинство бизнес-процессов, поэтому растет и спрос на специалистов с навыками работы с этими программами:

«Все чаще молодежь юга России и Северного Кавказа интересуется возможностями внедрения ИИ в быту, учёбе и в работе.Такими важными цифровыми инициативами, как «Урок цифры», команда Сбера уже 8 лет подряд помогает сформировать у молодежи системное креативное мышление, увеличить техно- и киберграмотность, даётработающие инструменты быстрой ориентации и принятия решений в условиях неопределенности, знакомит ребят с востребованными на рынке труда ИТ-профессиями, увеличивает их конкурентоспособность в учебе и будущей карьере».

Урок «ИИ-агенты» разработал Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера. Осенью 2025 года он объединил более 3 млн школьников по всей России. Все материалы урока — видеолекции, тренажеры и методические рекомендации — доступны на сайте проекта.

Как писали Юга.ру, в станицах Краснодарского края запустили бесплатные курсы по программированию и ИИ для детей.

IT Дети Образование Сбербанк Технологии Школьники

